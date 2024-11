Ứng dụng AI phát hiện tai nạn giao thông trong thời gian thực

Đây là một giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện tai nạn đường bộ trong thời gian thực nhằm giúp giảm thời gian phản ứng cứu hộ trên đường cao tốc.

Chuyên gia an toàn đường bộ Law Teik Hua, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an toàn đường bộ tại Khoa Kỹ thuật - Trường ĐH Putra Malaysia (UPM), nhận định Arids có thể giúp lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh hơn khi xảy ra tai nạn nhưng hệ thống hiện chưa được khai thác hết tiềm năng.

Ông Law cho biết Arids được trình làng tháng 2. Hệ thống này đang trong giai đoạn thí điểm tại các khu vực bao phủ tổng cộng 1.000 km đường cao tốc và quốc lộ ở Thung lũng Klang và TP Kuching.

Theo ông Law, Brunei và TP Tây An - Trung Quốc cũng áp dụng hệ thống do Malaysia sản xuất trong nỗ lực giúp giao thông đường bộ an toàn hơn. Theo báo The Star, Tổng Giám đốc LLM Sazali Harun xác nhận cơ quan này đang nghiêm túc xem xét việc triển khai toàn bộ hệ thống Arids tại Malaysia.

Lính cứu hỏa và cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở thị trấn Taiping, bang Perak - Malaysia hồi cuối tháng 10-2024. Ảnh: REUTERS

Là hệ thống quản lý giao thông di động cho phép truy cập từ xa, Arids hoạt động liên tục bằng cách sử dụng dữ liệu giao thông của Google để cung cấp thông báo về tai nạn cũng như phân tích dữ liệu tắc nghẽn giao thông, trong đó có cả việc phân tích xem đèn giao thông có hoạt động hay không. Theo ông Law, hệ thống tự động phát hiện tai nạn trong thời gian thực cũng như các sự cố hỏng xe và tình huống giao thông khác. Người dùng Arids có thể nhận được thông báo tự động về các bất thường qua ứng dụng nhắn tin.

Ông Law dẫn chứng một vụ tai nạn chết người liên quan xe container ở thị trấn Simpang Renggam, bang Johor hôm 15-11 đã được Arids phát hiện lúc 7 giờ 46 phút. Tuy nhiên, báo cáo chính thức sớm nhất của đơn vị khai thác đường cao tốc liên quan cho biết tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 9 phút. "Nếu vụ tai nạn được phát hiện sớm hơn, thời gian phản ứng cứu hộ có thể được rút ngắn, giúp tỉ lệ sống sót cao hơn" - ông Law nhận xét.

Hầu hết tai nạn trên các tuyến cao tốc ở Malaysia được xử lý dựa theo hệ thống camera giám sát của đơn vị khai thác, theo báo cáo từ người sử dụng hoặc đơn vị tuần tra đường cao tốc.