Ứng dụng công nghệ hỗ trợ vùng lũ

PGS Đỗ Trọng Tuấn cùng các sinh viên Khoa Kỹ thuật Truyền thông Trường Điện - Điện tử (ĐH Bách khoa Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai hệ thống thiết bị hỗ trợ vùng lũ ở thôn Diên Lộc, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong và thôn Tân Tiến, xã Cao Đức, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Hình ảnh được truyền về từ UAV đến màn hình máy tính với độ phân giải cao, thời gian thực kèm thông tin vị trí, tọa độ, khoảng cách... đã phục vụ hiệu quả, kịp thời cho công tác nắm bắt tình hình, khảo sát, đánh giá hiện trạng, từ đó đưa ra phương án ứng cứu.



PGS Đỗ Trọng Tuấn cho biết một trong những ưu điểm được chứng minh trong thực tiễn chính là việc thiết lập hệ thống thiết bị rất cơ động và nhanh chóng, thích hợp với hoạt động cứu hộ, cứu nạn cần "nhanh - gấp - vội". Tại điếm canh đê Cầu Găng (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) - nơi rất thiếu thốn cơ sở hạ tầng, thầy trò ĐH Bách khoa Hà Nội đã thiết lập hệ thống trong vòng 35 phút. Sau đó, chỉ cần thêm 30 phút là có thể kết thúc toàn bộ nhiệm vụ thu thập dữ liệu, hình ảnh hiện trường. Nếu cơ sở hạ tầng đầy đủ, tốc độ triển khai còn nhanh hơn nữa.

Hình ảnh nhà dân được hệ thống thông tin vô tuyến cơ động của ĐH Bách khoa Hà Nội truyền tải tại điếm canh đê Cầu Găng (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: DIỆU NGỌC

Theo PGS Trương Việt Anh, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ ĐH Bách khoa Hà Nội, các sản phẩm khoa học - công nghệ của trường như quan trắc địa số, bản đồ 3D, quan sát khu vực rộng... đã góp phần hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang... trong chỉ đạo, điều hành, cứu nạn, cứu hộ, cung ứng nhu yếu phẩm cho khu vực bị cô lập. Từ các dữ liệu thu thập trên hệ thống, có thể định vị đối tượng cần phải ứng cứu để đưa thiết bị tiếp cận. Dữ liệu thu thập được sau quá trình ứng cứu có thể tạo ra các hình ảnh để xử lý hậu kỳ và thiết lập các bản đồ đánh giá mức độ thiệt hại và các khu vực cần quan tâm khôi phục.

Nghiên cứu được thầy trò ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai từ một đề tài cấp sở về hệ thống cảm biến thiết lập tại các tòa nhà cao tầng kết nối trung tâm điều hành cảnh báo sự cố cháy và giúp các lực lượng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy khi điều hành các xe chữa cháy. Hiện tại, định hướng nghiên cứu tập trung hơn vào điện tử truyền thông và xử lý dữ liệu; nâng cao hơn với việc xử lý tính toán thông minh, có thể mang lại hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn

Ngày 16-9 vừa qua, PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng đã ký quyết định thành lập tổ công tác triển khai nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương ứng cứu các vùng bị cô lập do lũ lụt bằng các thiết bị bay không người lái thông minh, camera timelapse giám sát thông minh do ĐH Bách khoa Hà Nội nghiên cứu và ứng dụng. Tổ công tác có nhiệm vụ chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật (máy bay, thiết bị bay không người lái, camera giám sát thông minh, người điều khiển), huy động các thiết bị bay của các đối tác nghiên cứu để phục vụ hiệu quả, an toàn theo thực tiễn của địa phương.