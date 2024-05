Ngày 15-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla và hệ thống máy chụp - can thiệp mạch (DSA) Innova IGS 630 Autoright bình diện GE HealthCare (Mỹ).

Các bác sĩ trao đổi về những tiến bộ trong việc can thiệp nội mạch khi đưa hệ thống mới vào hoạt động

Đây là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt 2 hệ thống máy hiện đại với đầy đủ ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp bác sĩ chẩn đoán sớm, chính xác, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla có ưu thế trong việc phát hiện, ngăn ngừa biến chứng từ các vết rách vỡ ở phụ nữ đặt túi ngực, các bất thường mạch máu não trong chẩn đoán đột quỵ cấp, tầm soát và chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Hệ thống này có thể thay thế PET CT, giúp tầm soát hiệu quả các nhóm bệnh lý di căn thường gặp như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Hệ thống này cho hình ảnh chụp sắc nét, khả năng tái tạo hình ảnh 3D giúp bác sĩ dễ dàng phát hiện tổn thương nhỏ (từ 1-2mm), các khối u và cấu trúc giải phẫu khó, phức tạp.

Hệ thống máy chụp - can thiệp mạch DSA 2 giúp bác sĩ can thiệp thành công các nhóm bệnh lý như mạch vành và các bất thường cấu trúc tim; bệnh lý mạch não, mạch cảnh; phình động mạch chủ; nút mạch u gan và các bệnh lý khác; thay van động mạch chủ qua da. Ngoài các can thiệp nói trên, hệ thống còn hỗ trợ tốt trong các thủ thuật đặt máy tạo nhịp tim, chọc kim sinh thiết…

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết với việc đưa vào sử dụng 2 hệ thống máy này, bệnh viện cam kết cung cấp các giải pháp y khoa hiện đại nhằm mang đến chất lượng chăm sóc tốt nhất đến người bệnh.

"Từ đó, đáp ứng mục tiêu an toàn người bệnh thông qua việc kiểm soát liều lượng tia và xử lý hình ảnh chất lượng cao. Đây là bộ đôi chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị các nhóm bệnh lý điều trị kỹ thuật cao như tim mạch, thần kinh đột quỵ, ung thư gan… với khả năng phát hiện từ giai đoạn sớm và cung cấp cho bác sĩ các dữ liệu hình ảnh học quan trọng cho việc lên phương án và kế hoạch điều trị" - bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.