Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đoạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp

Tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Ra khơi 2025 do Trường ĐH Văn Lang (quận Bình Thạnh) tổ chức ngày 8-6, dự án SELF – Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đã xuất sắc đoạt giải nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Nhóm sinh viên đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp liên quan đến trẻ tự kỷ

SELF là một ứng dụng giáo dục tương tác dành cho trẻ em trong phổ tự kỷ có độ tuổi trí tuệ từ 4 đến 12 tuổi, hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Ứng dụng do nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang gồm Lý Tấn Lộc, Trần Nhật Khôi, Trần Phương Trinh, Đỗ Bảo Lộc, Viên Thị Thanh Trúc cùng nghiên cứu.

Ứng dụng mô phỏng các tình huống đời sống thường nhật như chào hỏi, xếp hàng, chờ tới lượt, chia sẻ đồ chơi... dưới hình thức trò chơi nhập vai sinh động, giúp trẻ học tập một cách tự nhiên và vui vẻ.

"Điểm nổi bật của SELF chính là khả năng cá nhân hóa: nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng có thể điều chỉnh nội dung, cách tương tác và tiến độ học tập dựa trên năng lực và sở thích riêng của từng trẻ. khả năng phản hồi tích cực" - nhóm trưởng Tấn Lộc cho biết.

Toàn bộ nội dung của SELF được xây dựng dưới sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia tâm lý và giáo dục đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khoa học, ứng dụng an toàn và phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Ngoài ra, SELF còn cung cấp sổ liên lạc điện tử, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tiến trình học của con, từ đó có những hỗ trợ kịp thời tại nhà.

Nữ sinh mong muốn đồng hành cùng trẻ em trong phổ tự kỷ trên hành trình phát triển kỹ năng xã hội và giao tiếp, SELF không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của các em trong quá trình học tập và trưởng thành.

Thí sinh trình bày về dự án hộp đựng thực phẩm từ thân chuối

Ban giám khảo nhận xét về khả năng ứng dụng thị trường của các dự án

Giải nhì thuộc về dự án “O-Leather – Da sinh học từ vỏ cam” của nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP HCM, giải ba thuộc về dự án “Đồ chống sốc hàng hóa từ lục bình” của nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang và dự án "Xây dựng hệ sinh thái đa dạng và chuyên nghiệp cho gia đình và trẻ em" của nhóm sinh viên Trường ĐH Công thương TP HCM, Hoa Sen, Văn Lang.

PGS - TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, nhấn mạnh đây là sân chơi để các bạn sinh viên đánh giá năng lực bản thân với đích đến, không chỉ là danh hiệu quán quân mà là sự bứt phá bản thân. Với sự hỗ trợ, dẫn dắt tận tâm từ các mentor, thầy cô, đồng đội, đây là cơ hội để các bạn lĩnh hội thêm nhiều giá trị tri thức cũng như tinh thần khởi nghiệp của thế hệ đi trước.

Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với 71 dự án khởi nghiệp từ 270 sinh viên thuộc hơn 20 trường ĐH-CĐ trên toàn quốc, tăng 18% so với mùa giải trước.

Các dự án tập trung phát triển các ý tưởng khởi nghiệp gắn liền với giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường, khai thác những vấn đề cấp thiết như nông nghiệp bền vững, giáo dục xanh, tái chế sáng tạo, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.