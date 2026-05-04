Ứng phó linh hoạt để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Theo báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính ngày 3-5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do tác động từ giá năng lượng, dịch vụ ăn uống và vật liệu xây dựng.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm tăng giá, riêng nhóm giao thông giảm. Đáng chú ý, giá gas trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới là yếu tố quan trọng đẩy CPI đi lên. Bên cạnh đó, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng cũng tăng do chi phí nguyên liệu và vận chuyển leo thang.

Người dân mua sắm ở Aeon Mall Bình Tân, TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

So với tháng 12-2025, CPI tháng 4-2026 tăng 3,31% và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản duy trì mức tăng 3,89%.

Dù áp lực tăng giá hiện diện ở nhiều nhóm hàng, diễn biến thị trường trong tháng 4-2026 vẫn ghi nhận những điểm sáng giúp kìm hãm đà tăng của CPI. Điển hình là nhóm thực phẩm với chỉ số giá gần như không đổi (0%) so với tháng trước nhờ sự điều tiết cung - cầu ổn định.

Theo Cục Thống kê, trong thời gian tới, áp lực lạm phát có thể tiếp tục chịu tác động từ biến động giá năng lượng thế giới và chi phí đầu vào sản xuất. Do đó, cần theo dõi sát sao diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu và có các kịch bản ứng phó linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng tiếp theo của năm 2026.



