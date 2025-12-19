Uống mật cá trắm để tăng sinh lực, người đàn ông 38 tuổi nguy kịch

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân nam 38 tuổi (ở tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, viêm gan cấp do ngộ độc mật cá trắm.

Bệnh nhân bị vàng da do suy gan vì uống mật cá trắm. Ảnh: Nguyên Hà

Theo người nhà, bệnh nhân được "mách" rằng mật cá trắm có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. Khi bắt được cá, người đàn ông tự mổ lấy mật, hòa với rượu để uống. Khoảng hai giờ sau, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy liên tục, kèm khó thở và phải nhập viện cấp cứu. Nếu chậm trễ, tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận một bệnh nhân nam (ở Hà Nội) do ngộ độc mật cá trắm. Người này uống mật cá trắm để cải thiện sinh lý. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn, phải đưa đi cấp cứu.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết nhiều người dân vẫn truyền miệng nhau về việc ăn, uống hoặc nuốt mật cá trắm, cá trôi với mong muốn bồi bổ sức khỏe hoặc chữa bệnh. Thậm chí, có trường hợp còn nuốt mật các loài động vật khác như mật lợn, mật rắn…

Trong mật cá chứa độc tố 5α-cyprinol. Đây là chất độc bền vững, không bị phá hủy ở nhiệt độ cao nên vẫn giữ nguyên độc tính dù đã qua chế biến. Chất này gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, tổn thương ống thận dẫn đến suy thận cấp, gây viêm gan nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Theo tổng hợp y văn, các loài cá thuộc họ cá chép từng được ghi nhận gây ngộ độc do mật chứa cyprinol gồm: Cá mè trắng Trung Quốc, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá mè hoa, cá ét mọi, cá mè hôi, cá chép Việt Nam. Ngoài ra, một số loài cá và động vật khác cũng được phát hiện có độc tố tương tự như cá tầm sao, cá tầm Nga, cá tầm châu Âu, cá tầm thìa, kỳ giông và một số loài ếch.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân không ăn, uống hoặc nuốt mật cá hay mật của bất kỳ loài động vật nào. Khi sơ chế cá, cần loại bỏ hoàn toàn mật, nếu mật bị vỡ phải rửa sạch nhiều lần.