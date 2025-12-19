Uống mật cá trắm để tăng sinh lực, người đàn ông 38 tuổi nguy kịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống mật cá trắm để tăng sinh lực, người đàn ông 38 tuổi nguy kịch

D.Thu

(NLĐO) - Tin lời truyền miệng uống mật cá trắm tăng sinh lực, người đàn ông ở Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân nam 38 tuổi (ở tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, viêm gan cấp do ngộ độc mật cá trắm.

img

Bệnh nhân bị vàng da do suy gan vì uống mật cá trắm. Ảnh: Nguyên Hà

Theo người nhà, bệnh nhân được "mách" rằng mật cá trắm có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. Khi bắt được cá, người đàn ông tự mổ lấy mật, hòa với rượu để uống. Khoảng hai giờ sau, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy liên tục, kèm khó thở và phải nhập viện cấp cứu. Nếu chậm trễ, tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận một bệnh nhân nam (ở Hà Nội) do ngộ độc mật cá trắm. Người này uống mật cá trắm để cải thiện sinh lý. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn, phải đưa đi cấp cứu.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết nhiều người dân vẫn truyền miệng nhau về việc ăn, uống hoặc nuốt mật cá trắm, cá trôi với mong muốn bồi bổ sức khỏe hoặc chữa bệnh. Thậm chí, có trường hợp còn nuốt mật các loài động vật khác như mật lợn, mật rắn…

Trong mật cá chứa độc tố 5α-cyprinol. Đây là chất độc bền vững, không bị phá hủy ở nhiệt độ cao nên vẫn giữ nguyên độc tính dù đã qua chế biến. Chất này gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, tổn thương ống thận dẫn đến suy thận cấp, gây viêm gan nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Theo tổng hợp y văn, các loài cá thuộc họ cá chép từng được ghi nhận gây ngộ độc do mật chứa cyprinol gồm: Cá mè trắng Trung Quốc, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá mè hoa, cá ét mọi, cá mè hôi, cá chép Việt Nam. Ngoài ra, một số loài cá và động vật khác cũng được phát hiện có độc tố tương tự như cá tầm sao, cá tầm Nga, cá tầm châu Âu, cá tầm thìa, kỳ giông và một số loài ếch.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân không ăn, uống hoặc nuốt mật cá hay mật của bất kỳ loài động vật nào. Khi sơ chế cá, cần loại bỏ hoàn toàn mật, nếu mật bị vỡ phải rửa sạch nhiều lần. 

Tin liên quan

Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi uống mật cá trắm

Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi uống mật cá trắm

(NLĐO) - Trẻ bị viêm phổi, gia đình cho con uống mật cá trắm để chữa bệnh và tăng cường sức khỏe, nhưng ít phút sau trẻ bất ngờ tím tái, suy hô hấp

Uống mật cá trắm hoà rượu: chết như chơi!

Trong những năm gần đây, tình trạng ngộ độc mật cá trắm có xu hướng gia tăng. Không biết căn cứ vào đâu người ta vẫn truyền nhau một kinh nghiệm chết người mà tự cổ chí kim không hề có sách thuốc nào nói đến: uống mật cá trắm tươi.

ngộ độc trung tâm chống độc sinh lý viêm gan cấp mật cá trắm mật cá bồi bổ sức khoẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo