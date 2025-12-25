UpRace 2025: Hơn 900.000 người cùng chạy hành trình 3,5 triệu km

Với chủ đề "Every Step Matters" (Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa), sự kiện chạy bộ trực tuyến UpRace 2025 – kéo dài từ ngày 28.11 đến ngày 21.12 - tiếp tục khẳng định vị thế giải chạy vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam với tổng số người đăng ký tham gia tăng gần gấp rưỡi so với mùa giải năm 2023.



Gần 1 triệu người không phân biệt lứa tuổi, vùng miền đã từng bước chinh phục gần 3,5 triệu km hành trình tích lũy đồng thời chuyển hóa hoạt động thể thao cá nhân thành nguồn lực tài chính cụ thể cho hoạt động cộng đồng. Hơn 3,7 tỉ đồng đã được quyên góp cho 3 tổ chức xã hội để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Thông qua sự tiếp sức từ Quỹ Kiến tạo ước mơ (DMF) do VNG bảo trợ cùng các nhà tài trợ đồng hành, nguồn ngân sách hơn 3,7 tỉ đồng huy động được đã được đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam); kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm qua.

Nhiều hoạt động chạy bộ được Quỹ học bổng Vừ A Dính phát động.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp nhận sự ủng hộ và nguồn quỹ cao nhất từ UpRace năm nay với số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Nguồn quỹ này sẽ tiếp sức cho chương trình hỗ trợ 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, trong đó 5.000 suất cho khắp cả nước và 3.000 suất riêng cho vùng hải đảo.

Với ASVDO, nguồn quỹ khoảng 1 tỉ đồng từ UpRace sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ có thể giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình. Trong khi đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam sẽ hỗ trợ 388 suất học bổng Hồi sức sau sinh (Newborn Life Support – NLS) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, chia sẻ: “Đến với UpRace, chúng ta chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để lan tỏa sự sẻ chia. Mỗi bước đi, mỗi bước chạy là sự chung tay chăm lo cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, cho các bà mẹ và trẻ em khuyết tật, mang đến thêm niềm vui, hy vọng và điều kiện để các em vững bước trưởng thành”.

Hành trình lan tỏa từ cộng đồng

Sự thành công của UpRace 2025 đến từ sự tham gia bền bỉ của cộng đồng chạy bộ, sự ủng hộ của đông đảo KOL (người có sức ảnh hưởng) và đặc biệt là nỗ lực kêu gọi, lan tỏa của các tổ chức xã hội đồng hành.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp, trường học và các nhóm hội viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức lễ phát động và các buổi chạy bộ tại nhiều điểm cầu. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp như UBND phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), UBND xã Tân Điền (Đồng Tháp), BT Group cũng tổ chức các buổi chạy tập thể, góp phần lan tỏa hành trình Uprace trên khắp cả nước.

Sự kiện chạy bộ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP HCM

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) phối hợp với các hội ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…, cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp và trường học để tổ chức lễ phát động và sự kiện chạy bộ tập trung.

Đặc biệt, trong khuôn khổ 24 ngày diễn ra sự kiện, buổi chạy off-line UpRace Day 2025 diễn ra tại TP HCM ngày 14-12 đã thu hút hơn 1.600 người tham gia, với sự đồng hành của các đại sứ như diễn viên Khả Ngân, VĐV điền kinh Trần Văn Đảng và hoa hậu H'Hen Niê.

UpRace Day tại TP HCM ngày 14-12.