Ưu đãi, giảm giá sách giáo khoa

Chiều 5-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết hiện nhiều cửa hàng sách đã đưa ra những chương trình giảm giá và những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng.

Nhiều cửa hàng sách đưa ra các chương trình giảm giá và những ưu đãi đặc biệt trước năm học mới 2025-2026

Từ ngày 28-7 đến 30-9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục - đơn vị thành viên của NXBGDVN giảm giá 10% cho tất cả sách giáo khoa và sách bài tập (áp dụng cho bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) trên toàn bộ hệ thống cửa hàng Edubook. Điều này nhằm chia sẻ gánh nặng đầu năm học mới với phụ huynh, đảm bảo an sinh xã hội.

Để hỗ trợ các gia đình tìm mua sách giáo khoa thuận lợi, tránh mua sách tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sách không rõ nguồn gốc, NXBGDVN đã thông tin danh sách các cửa hàng trong hệ thống.

Năm học 2025 - 2026, NXBGDVN tổ chức in 160,8 triệu bản sách giáo khoa, trong đó có khoảng 2- 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lụt...

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng biên tập NXBGDVN cho hay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch in SGK từ rất sớm để tổ chức công tác in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành và đã hoàn thành 100% công tác in - nhập kho và đang tích cực, khẩn trương tổ chức công tác cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương.

Hiện việc in ấn sách giáo khoa của đơn vị đã hoàn thành và luôn sẵn sàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, giáo viên trên cả nước trước khi bước vào năm học mới

Liên quan đến việc điều chỉnh sách giáo khoa phù hợp với thực tế sau sắp xếp địa giới hành chính, Bộ GD-ĐT khẳng định năm học 2025-2026, giáo viên và nhà trường tiếp tục sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành, đồng thời có trách nhiệm chủ động lựa chọn, điều chỉnh ngữ liệu, bài học, chủ đề giảng dạy phù hợp với thực tiễn địa phương và mô hình chính quyền hai cấp. Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, nhà trường triển khai thực hiện bảo đảm liên tục, không gián đoạn và phù hợp với thực tế

Đại diện NXBGDVN cho biết, năm học 2025-2026 tuy có việc thay đổi về sáp nhập địa giới hành chính, tuy nhiên sách giáo khoa năm học này không thay đổi.