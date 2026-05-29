Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Ưu đãi hấp dẫn: Mua KIMLONG29, nhận ngay KIMLONGX9 hoặc KIMAN9

C.V.H

(NLĐO) - Chương trình áp dụng cho các dòng xe bus KIMLONG29 gồm: các phiên bản KIMLONG29-N24 (24 chỗ), KIMLONG29-N29 (29 chỗ), KIMLONG29-N35 (35 chỗ).

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, việc tối ưu hiệu quả khai thác và mở rộng quy mô đội xe đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Từ một “tân binh” trên thị trường, xe bus ghế ngồi KIMLONG29 sở hữu chiều dài 9.2 m đã nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên toàn quốc. Dòng xe không chỉ chứng minh hiệu quả vận hành thực tế mà còn góp phần định hình xu hướng đầu tư đội xe hiện đại, đồng bộ và tối ưu chi phí.

BỨT PHÁ DOANH THU VỚI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI: MUA KIMLONG29, NHẬN NGAY KIMLONGX9 HOẶC KIMAN9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn cao điểm Hè 2026, KIM LONG MOTOR triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: “Mua KIMLONG29 - Nhận ngay KIMLONGX9 hoặc KIMAN9” với điều kiện vô cùng hấp dẫn.

1. Nội dung chương trình ưu đãi

Khi khách hàng đầu tư 6 xe bus ghế ngồi KIMLONG29, sẽ được nhận ngay một trong hai lựa chọn ưu đãi đặc biệt:

  • Tặng 1 xe KIMLONGX9 (van/minibus 16 chỗ).

  • Hoặc tặng 1 xe tải nhẹ KIMAN9 (tùy chọn phiên bản tải trọng 1.99 tấn hoặc 2.49 tấn & thùng xe).

  1. Quà tặng

  • Xe tải nhẹ KIMAN9: với 2 phiên bản tải trọng 1.99 tấn và 2.49 tấn, được trang bị động cơ YUCHAI YCY24110-58 mạnh mẽ, chuẩn khí thải Euro 5, cho hiệu suất vận hành vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu. Xe được thiết kế đa dạng các loại thùng: thùng lửng, mui bạt, thùng kín và thùng đông lạnh, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận tải.

  • Minibus KIMLONGX9 16 chỗ: được thiết kế nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu trung chuyển các tuyến nội đô, dịch vụ đưa đón giúp tối ưu hiệu quả khai thác.

  • KIMLONGX9 van - sở hữu khoang chở hàng rộng rãi lên tới 11,5 m³, tải trọng 945 kg, phục vụ hiệu quả nhu cầu vận chuyển hàng hóa tần suất cao trong khu vực nội đô.

  1. Thời gian áp dụng chương trình: Từ ngày 20-5-2026.

  2. Sản phẩm áp dụng:

Chương trình áp dụng cho các dòng xe bus KIMLONG29 gồm: các phiên bản KIMLONG29-N24 (24 chỗ), KIMLONG29-N29 (29 chỗ), KIMLONG29-N35 (35 chỗ).

  1. Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng thực hiện đặt cọc, thanh toán đầy đủ theo giá trị xe và quy định hợp đồng.

  • Số xe tính ưu đãi có thể cộng dồn và quy đổi giữa các loại xe theo hệ số

LOẠI XE

XE BUS GHẾ NGỒI KIMLONG29

HỆ SỐ QUY ĐỔI

1 Xe đơn hàng KIMLONG29 ghế ngồi hoàn tất mua bán được quy đổi ra 16 xe.

CỘNG DỒN

Cộng dồn tính ưu đãi và thực hiện bàn giao quà tặng cho đến khi hệ số quy đổi 1 xe

  • Đơn hàng sẽ được tính lũy kế đối với từng khách hàng (một pháp nhân ký từ ban đầu), và không được chuyển nhượng cho khách hàng khác.

  • Các xe khách hàng mua trong thời gian chương trình diễn ra mà chưa đủ điều kiện nhận ưu đãi có thể tiếp tục bảo lưu để tính thưởng cho các chương trình ưu đãi khác của KIM LONG MOTOR trong những năm kế tiếp.

  • Đơn hàng được phép bảo lưu tối đa 12 tháng và chỉ có hiệu lực khi được xác nhận bằng văn bản từ KIM LONG MOTOR để ghi nhận quyền lợi của khách hàng.

  • Quà tặng trong chương trình này không được quy đổi thành tiền hay cấn trừ vào giá xe. Bên mua chi trả thuế TNCN/TNDN và các thuế phí liên quan đến xe quà tặng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đây không chỉ là lời tri ân, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của KIM LONG MOTOR cùng doanh nghiệp vận tải trong chiến lược phát triển kinh doanh. Trên tinh thần đó, chương trình được xây dựng nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực khai thác đội xe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải thực tiễn; đồng thời góp phần kiến tạo những giá trị phát triển dài hạn cho ngành vận tải Việt Nam.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0934 982 299 hoặc hệ thống phân phối chính thức của KIM LONG MOTOR trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết và nhận chương trình ưu đãi.

Kim Long Motor sắp xuất khẩu xe buýt sang Thái Lan

(NLĐO) - Kim Long Motor vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty KIJSETTHI Mobility về việc phân phối các dòng xe buýt Kim Long tại thị trường Thái Lan

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Kim Long Motor Huế & Tập đoàn Côn Đảo

Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo ký kết hợp tác toàn diện, cung cấp xe điện và xe city bus điện phục vụ vận tải tại đặc khu côn đảo.

Kim Long Motor truck manufacturing plant inaugurated in Hue

(NLDO) - The inauguration ceremony of a truck manufacturing plant was held at the Kim Long Motor automobile manufacturing and assembly industrial park.

Kim Long Motor Futa Phương Trang Futabuslines đào viết ánh xe bus ghế ngồi KIMLONG29 KIMAN9 KIMLONGX9
