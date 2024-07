Ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào

Sáng 11-7, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì cuộc hội đàm.



Trao đổi về các định hướng, biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước; tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược; đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; rà soát và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; sớm đưa các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước.

Phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó có Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Vientiane.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần nâng tầm hợp tác kinh tế cho xứng với tầm vóc của quan hệ chính trị; nâng cấp các cửa khẩu quốc tế, giao thông kết nối; không ngừng tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực...

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào sáng 11-7 Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò chủ tịch ASEAN và chủ tịch AIPA (Hội đồng Liên nghị viện ASEAN).

Chủ tịch nước Tô Lâm công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 ô tô điện VinFast để hỗ trợ Lào tổ chức các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng, triển khai hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào; Hiệp định dẫn độ giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Thỏa thuận tăng cường kết nối vận tải hàng không Việt Nam - Lào giữa Bộ Công chính và Vận tải Lào và Vietjet; và một số thỏa thuận của doanh nghiệp hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; phối hợp tìm biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10%-15% trong năm 2024.

Hai bên đánh giá cao việc nhiều dự án hợp tác tiêu biểu đã hoàn thành, được bàn giao và đi vào sử dụng như sân bay Nong Khang, Bệnh viện Hữu nghị tại Xiêng Khoảng, Học viện Chính trị Công an Lào; đồng thời nhất trí thúc đẩy một số dự án trọng điểm khác về năng lượng, khai khoáng, kết nối hạ tầng; phấn đấu tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho đầu tư; đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước và giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương tại biên giới...