Ưu tiên đầu tư xây dựng hồ điều tiết nhằm chống ngập cho TP Thủ Đức

Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ TP Thủ Đức trong 6 tháng đầu năm ước đạt 40.842,54 tỉ đồng, tăng 13,36% so với cùng kỳ (36.028,57 tỉ đồng), đạt 50,48% so với kế hoạch năm 2024 (80.909 tỉ đồng). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước là 8.548,078 tỉ đồng, tăng 59,51% so với cùng kỳ (5.358,971 tỉ đồng).