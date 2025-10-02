Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.

Sau sắp xếp, phường Dĩ An có trên 234.000 người, 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, phường Dĩ An đang bố trí 17 nhân sự tiếp nhận, với 15 quầy và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới. Tổng tiếp nhận 13.569 hồ sơ; giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%; không có hồ sơ quá hạn.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, cho biết Dĩ An là phường có số dân đông nhất TP HCM, đó là điều kiện cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức của phường. Theo ông Hồng, dân số đông khiến địa phương bị áp lực về nhiều mặt như: bố trí nơi ở, nhà ở cho người dân; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội...

Ông Hồng đề nghị thành phố xem xét bố trí nguồn ngân sách đầu tư công, ngân sách bảo đảm nhu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị của địa phương. Địa phương cũng đề nghị thành phố bố trí ngân sách đầu tư trường lớp, trang thiết bị và bổ sung 267 biên chế giáo viên...

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ AnẢnh: Khả Doanh

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ngành chung tay với cấp phường để giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, tới đây các sở, ngành đưa cán bộ về các địa phương để quản lý xây dựng, đô thị, trong đó phường Dĩ An thêm nhiều nhân sự để xử lý công việc hiệu quả; ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh địa phương không chờ mà phải chủ động thích ứng để chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP HCM đã đến khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.



