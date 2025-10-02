Ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An

T.Nguyễn

Ngày 1-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với phường Dĩ An.

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.

Sau sắp xếp, phường Dĩ An có trên 234.000 người, 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, phường Dĩ An đang bố trí 17 nhân sự tiếp nhận, với 15 quầy và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới. Tổng tiếp nhận 13.569 hồ sơ; giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%; không có hồ sơ quá hạn. 

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, cho biết Dĩ An là phường có số dân đông nhất TP HCM, đó là điều kiện cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức của phường. Theo ông Hồng, dân số đông khiến địa phương bị áp lực về nhiều mặt như: bố trí nơi ở, nhà ở cho người dân; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội... 

Ông Hồng đề nghị thành phố xem xét bố trí nguồn ngân sách đầu tư công, ngân sách bảo đảm nhu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị của địa phương. Địa phương cũng đề nghị thành phố bố trí ngân sách đầu tư trường lớp, trang thiết bị và bổ sung 267 biên chế giáo viên...

Ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ AnẢnh: Khả Doanh

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ngành chung tay với cấp phường để giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, tới đây các sở, ngành đưa cán bộ về các địa phương để quản lý xây dựng, đô thị, trong đó phường Dĩ An thêm nhiều nhân sự để xử lý công việc hiệu quả; ưu tiên xây dựng trường lớp cho phường Dĩ An. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh địa phương không chờ mà phải chủ động thích ứng để chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP HCM đã đến khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo