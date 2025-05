Ủy ban MTTQ TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Chiều 19-5, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức chương trình Tri ân gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM (1975 - 2025) và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Tại chương trình, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Ủy ban MTTQ TP HCM.

Trong giai đoạn 2014- 2024, bằng những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, Ủy ban MTTQ TP HCM đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Qua đó, đã để lại những dấu ấn nổi bật, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Ủy ban MTTQ TP HCM

Trong đó, Ủy ban MTTQ TP HCM đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố để chăm lo cho các tầng lớp nhân dân thành phố, nỗ lực "không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng với đó là chú trọng công tác "Đền ơn đáp nghĩa", Ủy ban MTTQ TP HCM triển khai nhiều hoạt động chăm sóc người già có công, thương binh và con liệt sĩ, gia đình chính sách khó khăn, các phong trào tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ vàng tình nghĩa, phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giải quyết việc làm cho người có công, tạo các quỹ hỗ trợ chính sách… với tổng kinh phí chăm lo là gần 13 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ TP HCM tích cực, chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào các địa phương trong nước bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn… và các trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng với tổng kinh phí là hơn 2.000 tỉ đồng. Gần đây nhất, trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, Ùy ban MTTQ TP HCM đã tiếp nhận, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hơn 332 tỉ đồng và hơn 280 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm… chung sức vì đồng bào miền Bắc, triển khai nhiều đội hình tình nguyện viên tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, TP HCM đã trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 10 tỉ đồng để xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên.

Ủy ban MTTQ TP HCM nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ủy ban MTTQ các cấp TP HCM đã, đang và sẽ triển khai thực hiện như: Chương trình "Vì Trường Sa xanh", "Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới", "Nước ngọt vùng biên", "Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một địa bàn biên giới", tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhân ngày hội "Biên phòng toàn dân", với nhiều công trình ý nghĩa như xây dựng nhà văn hóa đa năng, trường học, bệnh xá, bể chứa nước ngọt, vườn rau mái che…, góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo cho quân, dân các vùng biển, hải đảo, vùng biên giới và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên các cấp TP HCM đã chủ động, nỗ lực, trách nhiệm, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, vận động tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Công tác an sinh xã hội được tập trung ưu tiên hàng đầu, Ủy ban MTTQ TP HCM đã nhanh chóng thành lập Trung tâm An sinh xã hội, sau phát triển thành Quỹ An sinh xã hội để thực hiện phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch". Chỉ trong vòng 10 ngày, TP HCM đã huy động, cung cấp hơn 3 triệu túi an sinh xã hội, huy động hơn 200.000 túi thuốc A, túi thuốc B, túi thuốc Đông y để điều trị F0 tại nhà.

Theo phát động của MTTQ, các cộng đồng dân cư đã gắn kết, người dân hưởng ứng mạnh mẽ, huy động được hơn 7.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng tiền mặt, hàng hóa và hơn 3.200 tỉ đồng trang thiết bị y tế, 318 tỉ đồng mua vác - xin và hơn 821 tỉ đồng túi an sinh; hình thành nhiều đội hình thiện nguyện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Trong thời gian quan, Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ TP HCM trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của MTTQ thành phố.