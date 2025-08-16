HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Uyên Linh thể hiện ca khúc nhạc phim "Phá đám: sinh nhật mẹ" với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc.

MV “Lần đầu làm mẹ” do Uyên Linh thể hiện là tiền truyện phim "Phá đám: sinh nhật mẹ"

Video ca nhạc (MV) "Lần đầu làm mẹ" - nhạc phim "Phá đám: sinh nhật mẹ" đã được nhà sản xuất đăng tải trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và do Uyên Linh thể hiện, Nhu Đặng đạo diễn.

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 1.

Hoàng Vân Anh thủ vai bà Tâm thời trẻ

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 2.

Bà Tâm lần đầu làm mẹ

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 3.

Bà chấp nhận mạo hiểm tính mạng để giữ con

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 4.

Bà Tâm kỳ vọng cao lên con trai mình

MV "Lần đầu làm mẹ" do Uyên Linh thể hiện

Không như các MV nhạc phim thông thường, "Lần đầu làm mẹ" được thực hiện như một bộ phim ngắn, tiền truyện của phim.

Nội dung MV là hình ảnh của nhân vật bà Tâm (Hoàng Vân Anh thủ vai) thời trẻ, biết mình có thai và buộc phải lựa chọn giữa lằn ranh sinh tử vì con. Khi bà Tâm về già sẽ do nghệ sĩ Ái Như thủ diễn.

MV hé lộ nhiều phân đoạn trong phim và giải thích nguyên nhân căn bệnh của bà Tâm, cũng như lý do vì sao bà đặt nhiều kỳ vọng lên con trai mình. Cao trào nhất là cảnh người con trai phải thốt lên rằng "Tôi ước gì má đừng sinh ra tôi", rồi bỏ đi trong đêm mưa. Hàng loạt khúc mắc dẫn đến nghịch cảnh ngày sinh nhật cũng là đám tang được nhà sản xuất khai mở.

Châu Đăng Khoa chia sẻ viết về mẹ vừa dễ vừa khó

Châu Đăng Khoa cho biết: "Viết về mẹ vừa dễ vừa khó. Dễ vì chúng ta ai cũng có tình cảm với mẹ, chỉ cần viết từ chính trái tim mình. Nhưng khó là vì đã có rất nhiều ca khúc hay về mẹ, khai thác rất đa dạng góc nhìn, nên phải làm sao cho mới mẻ, và gắn với nội dung phim. Tôi đã chọn góc kể chuyện từ người mẹ với mong muốn con cái cũng hãy hiểu cho những người sinh thành, dưỡng dục.

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 5.

Bà Tâm về già do nghệ sĩ Ái Như thủ diễn

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 6.

Uyên Linh hát "Lần đầu làm mẹ" - Ảnh 7.

Ca sĩ Uyên Linh

Chúng ta ai cũng là lần đầu làm cha, làm mẹ, ai cũng tự trải nghiệm, tự học hỏi và đúc kết từ những đúng đắn hoặc sai lầm. Nên không chỉ cha mẹ cần bao dung với con cái mà người làm con cũng phải hiểu cho tấm lòng của cha mẹ mình".

"Phá đám sinh nhật mẹ" khai thác đề tài gia đình nói chung, tình mẫu tử nói riêng, ra rạp từ 5-9.

Uyên Linh phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" Lần đầu làm mẹ tiền truyện nhạc phim
