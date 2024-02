V-League 2023-2024: HLV Kiatisuk muốn học trò ghi điểm để lên tuyển

Highlights | Sông Lam Nghệ An - Công An Hà Nội | Night Wolf V.League 1 - 2023/24

Sau chuyến làm khách đến sân Vinh chạm trán chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V-League 2023-2024 hôm 23-2, HLV Kiatisuk nhận xét đội bóng của ông đã gặp nhiều khó khăn trước sự nhiệt huyết, kiên cường ở các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Chiến lược gia 50 tuổi người Thái Lan nói: "Trước khi nắm CLB Công an Hà Nội, tôi chưa có chiến thắng nào trên sân Vinh trong vòng 3 năm qua. Thi đấu ở với chủ nhà Sông Lam Nghệ An luôn là thử thách khó vượt qua và không dễ để có điểm khi làm khách tại sân Vinh. Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An chơi rất tốt và chúng tôi may mắn mới giành được 3 điểm".

HLV Kiatisuk đang sở hữu một "đội tuyển quốc gia" thu nhỏ - Ảnh: CLB CAHN

Thực tế, Công an Hà Nội thể hiện sự bế tắc trong việc triển khai tấn công và tìm kiếm bàn thắng khi đối đầu Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V-League mùa này. HLV Kiatisuk luôn đốc thúc các học trò thể hiện hết tài năng để ghi điểm với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã hoàn thành mong muốn của ông thầy người Thái.

Nhận bóng từ sát vòng 16,50m, tuyển thủ quốc gia sinh năm 1999 đã vẽ một đường cong đẹp mắt vào góc cao khung thành Sông Lam Nghệ An, ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Có tân HLV, nhà đương kim vô địch V-League chơi khỏi sắc và thanh thoát hơn - Ảnh: CLB CAHN

"CLB Công an Hà Nội sở hữu nhiều ngôi sao và được so sánh như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Vì vậy, cá nhân tôi phải có kế hoạch huấn luyện chi tiết, hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt để giúp đội bóng thi đấu ngày càng tốt hơn. Tôi muốn học trò bộc lộ hết khả năng trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia. Các tuyển thủ cần được thường xuyên thi đấu ở giải quốc nội để chứng minh năng lực, ghi điểm với HLV đội tuyển quốc gia" - HLV Kiatisuk cho biết thêm.

Nói về chuyên môn, cựu HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai muốn các cầu thủ Công an Hà Nội triển khai nhuần nhuyễn sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 khi chạm trán các đối thủ mạnh ở khu vực châu Á. "Đội hiện có 7 tuyển thủ và tôi muốn tất cả đều được ra sân thi đấu. Tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển của đội tuyển quốc gia trong thời gian tới" - "Zico Thái" chia sẻ.

Kể từ sau vòng 8 V-League 2023-2024, Kiatisuk trở thành tân HLV thành công nhất khi dẫn dắt Công an Hà Nội giành 2 chiến thắng liên tiếp. Nhà đương kim vô địch đã trở lại tốp 4 trên bảng xếp hạng và còn kém Thép Xanh Nam Định - đội đang tạm dẫn đầu bảng - 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.