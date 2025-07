V-League 2025-2026: Hấp dẫn ngay từ lượt trận khai mạc

Ở vòng 1 V-League 2025-2026, hai CLB mới đổi tên là Công an TP HCM, Becamex TP HCM sẽ lần lượt gặp Hà Nội, HAGL. Trong khi "tân binh" Ninh Bình làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

V-League 2025-2026 có 14 CLB chuyên nghiệp tham dự. Trong đó, 3 CLB vừa đổi tên: Becamex TP HCM (đổi tên từ Becamex Bình Dương), Công an TP HCM (đổi tên từ CLB TP HCM) và Ninh Bình (đổi tên từ Phù Đổng Ninh Bình). Các CLB khác vẫn giữ nguyên tên gọi gồm: Đông Á Thanh Hoá, Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel.

Với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, V-League mùa mới sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu là 9,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, những điểm mới thay đổi tại sân chơi kỳ này gồm: hai suất xuống hạng trực tiếp dành cho hai đội đứng ở hai vị trí cuối bảng chung cuộc; số lượng ngoại binh được đăng ký tối đa 4 cầu thủ/ đội không tham dự đấu trường quốc tế và 7 cầu thủ với những đội tham gia các giải bóng đá cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức.

Các trận derby cùng tỉnh

Với việc sáp nhập các tỉnh thành từ ngày 1-7-2025, V-League sẽ có thêm các trận derby cùng tỉnh. Đây là cơ hội để phát triển hình ảnh giải đấu cũng như kỳ vọng về những thay đổi trong công tác quản lý, phát triển bóng đá để phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của các địa phương.

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu ở vòng 1, Quảng Nam tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà; Nam Định gặp Hải Phòng ở “chảo lửa” Thiên Trường; Hà Tĩnh đối đầu tân binh Ninh Bình trong khi Đà Nẵng phải làm khách trên sân của Thanh Hoá.

Ngoài hai cặp đấu hấp dẫn giữa HAGL - Becamex TP HCM và Công an TP HCM - Hà Nội, người hâm mộ sớm tận hưởng màn so tài trong trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội - Thể Công Viettel.