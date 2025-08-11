V-League 2025-2026 tăng cường VAR

Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu "phủ sóng" VAR toàn bộ các trận đấu tại V-League.

Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm tính công bằng cho các trận đấu mà còn tăng thêm chất chuyên nghiệp cho V-League. Trước đó, chất lượng VAR được cải thiện đáng kể, thể hiện đầy đủ các hình ảnh giúp đội ngũ trọng tài phân tích, đưa ra quyết định đúng luật trong trận Siêu Cúp quốc gia trên sân Thiên Trường hôm 9-8.

V-League 2025-2026 được đánh giá sẽ kịch tính, thu hút người xem hơn (Ảnh: VPF)

Theo lịch thi đấu dự kiến, mùa giải V-League 2025-2026 sẽ khởi tranh ngày 15-8. Giải năm nay vẫn bảo đảm số lượng 14 đội tham dự. Giới chuyên môn đánh giá cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng ở V-League sắp tới sẽ rất kịch tính, gay cấn khi các đội đầu tư mạnh mẽ, chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi.

Ngoài số lượng ngoại binh đăng ký được tăng thêm so với mùa trước, V-League kỳ này còn có sự thay đổi quan trọng về điều lệ. Theo đó, 2 đội xếp cuối bảng chung cuộc sẽ trực tiếp rớt xuống Hạng Nhất mùa tiếp theo, không có trận play-off.

Ban Tổ chức cũng công bố mức thưởng cho V-League, với đội vô địch nhận 5 tỉ đồng, đội á quân được thưởng 3 tỉ đồng và đội hạng ba 1,5 tỉ đồng. Đây là mức thưởng tương đương mùa giải trước.