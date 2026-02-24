HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch

Tường Phước

(NLĐO) - Chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón Công an Hà Nội và Thể Công Viettel so tài Nam Định trên sân Hàng Đẫy là hai cặp đấu bù vòng 10 diễn ra vào ngày 24-2

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch - Ảnh 1.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, V-League 2025-2026 trở lại bằng hai trận đấu bù hứa hẹn nhiều cảm xúc trên sân Thanh Hóa và Hàng Đẫy. Tính chất và bối cảnh của từng cặp đấu khiến ngày khai xuân bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thêm phần sôi động, kịch tính và đáng chờ đợi.

Thanh Hóa thách thức ngôi đầu

CLB Thanh Hóa đang có những màn trình diễn ấn tượng dù gặp nhiều khó khăn ở cuối giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026. 

Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Công an Hà Nội (18 giờ, FPT Play) với tâm thế không còn gì để mất. Sau nửa chặng đường đầy biến động bởi những khó khăn ngoài chuyên môn, thầy trò ông Mai Xuân Hợp vẫn kiên cường bám trụ, tích từng điểm số để hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Trước quãng nghỉ Tết, đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp đã kịp để lại dấu ấn bằng trận hòa quả cảm trước đương kim vô địch Nam Định. Ngay sau đó là chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trên sân Thống Nhất trước CLB Công an TP HCM – một ứng viên nặng ký của mùa giải. 

Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Damoth, cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Lào, Thanh Hóa cho thấy họ sẵn sàng chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và không khoan nhượng.

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch - Ảnh 2.

Khó khăn về mặt tài chính khiến Thanh Hóa phải "ngụp lặn" ở nửa cuối bảng xếp hạng

Khoảng cách 5 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng và tạm hơn vị trí áp chót 1 điểm giúp Thanh Hóa có thêm niềm tin. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn đầy chông gai khi họ phải chạm trán Công an Hà Nội – đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng đáng nể.

Đội khách bước vào trận đấu với vị thế bất bại kể từ đầu V-League mùa này, bao gồm 9 chiến thắng. Trong chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, Đình Bắc và đồng đội đã đánh bại Ninh Bình FC – ứng viên trong cuộc đua vô địch - để soán ngôi đầu bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Công an Hà Nội đang thể hiện sự cân bằng giữa công và thủ, cùng bản lĩnh của một tập thể giàu tham vọng. Ngoài ra, đội bóng ngành Công an đã chấm dứt các hành trình thi đấu quốc tế và chỉ còn dồn lực cho cuộc đua V-League.

Dẫu vậy, sân Thanh Hóa chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu. Nếu duy trì tinh thần chiến đấu như ở trận thắng Công an TP HCM, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến cuộc đối đầu này trở nên khó lường. Trong ngày khai xuân, khát vọng trụ hạng đôi khi tạo nên nguồn năng lượng đặc biệt, đủ để thách thức bất kỳ “ông lớn” nào.

Hàng Đẫy và cơ hội sửa sai của Thể Công Viettel

Trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 (FPT Play), Thể Công Viettel chạm trán Nam Định là trận cầu tâm điểm của vòng đấu bù ngày 24-2. Cả hai ứng viên vô địch V-League này đều có phong độ kém ổn định và trong tình thế "khát" điểm để rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Đội bóng áo lính "sẩy chân" với thất bại đậm 1-4 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngay trước kỳ nghỉ Tết. 

Thua trước đối thủ yếu hơn ngay trên sân nhà không chỉ Thể Công Viettel đánh mất lợi thế trong cuộc đua tốp 3 mà còn bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự.

Trận đấu đó, các học trò HLV Popov liên tục mắc sai lầm cá nhân, trong khi hàng công lại thiếu sự sắc bén ở thời điểm quyết định. 

Ngay cả khi SLNA phải chơi thiếu người hơn 20 phút cuối trận, đoàn quân HLV Popov vẫn không thể xoay chuyển tình thế, trái lại còn nhận thêm hai bàn thua sau các pha phản công lạnh lùng của đối phương.

V-League 2025-2026: Thử thách ứng viên vô địch - Ảnh 3.

Thể Công Viettel (áo đỏ) khó giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Nam Định

Hiện tại, Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội cạnh tranh nhóm đầu nhờ lợi thế điểm số và việc thi đấu ít hơn một trận so với các đối thủ bám đuổi như Hà Nội FC, Hải Phòng hay Công an TP HCM. Nhưng để nuôi hy vọng ấy, họ cần tích điểm số tối đa khi thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Nam Định dù có sự khởi đầu chán chê nhưng vẫn là đội bóng sừng sỏ ở sân chơi V-League. Sau chức vô địch lịch sử mùa trước, đội bóng thành Nam chưa duy trì được sự bùng nổ cần thiết. 

Không thắng trong 9 trận đấu liên tiếp, bao gồm 6 trận hòa, khiến nhà đương kim vô địch V-League khó bảo vệ thành công "ngôi vương" mùa này.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Jeromino, Nam Định đang từng bước tái thiết lối chơi. Mục tiêu thực tế hơn với họ lúc này có thể là một vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng, thay vì lao vào cuộc đua vô địch đầy khốc liệt. 

Tuy vậy, bản lĩnh của đội bóng thành Nam luôn là yếu tố không thể xem nhẹ, nhất là trong những trận cầu lớn.

Cuộc so tài tại Hàng Đẫy mang nhiều ý nghĩa nên được dự đoán sẽ khốc liệt. Thể Công Viettel cần chiến thắng để sửa sai và củng cố tham vọng, còn Nam Định muốn chứng minh họ chưa đánh mất vị thế. 

Trong bầu không khí khai xuân, nơi khán đài hứa hẹn được lấp đầy bởi sự háo hức của người hâm mộ, trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số mà còn là màn khẳng định niềm tin.

Hai sân đấu, hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung một điểm: khát vọng bứt phá sau kỳ nghỉ Tết. V-League 2025-2026 trở lại không ồn ào nhưng đủ nóng bỏng, mở ra một giai đoạn mới hứa hẹn nhiều biến động ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

