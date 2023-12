V-League khó "lặng gió" với HLV ngoại

Cụ thể là các CLB: LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội. So với các đồng nghiệp Việt Nam, nhóm chiến lược gia này nhận được nhiều đãi ngộ về mặt tài chính. Tuy nhiên, điều này cũng tạo nên áp lực lớn cho các chiến lược gia ngoại quốc so với những đồng nghiệp Việt Nam.



HLV Popov, Gong Oh-kyun và Kiatisuk(ảnh từ trên xuống) gặp nhiều khó khăn ở V-League mùa này. (Ảnh do CLB cung cấp)

Velizar Popov là một "người hùng" của bóng đá Thanh Hóa khi góp công lớn giúp đội bóng xứ Thanh đoạt ngôi vô địch Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia năm 2023. Chiến lược gia 47 tuổi người Bulgaria mang lại lối chơi tấn công tổng lực, đa dạng và hiệu quả dù không có trong tay những cầu thủ tốt nhất ở V-League. Vì điều này, CLB Đông Á Thanh Hóa luôn được đánh giá là ứng viên vô địch các giải quốc nội ở 2 mùa giải liên tiếp.

Tuy nhiên, cá tính nổi trội của HLV Popov vô tình làm mờ đi hình ảnh thi đấu "rực lửa" của CLB Đông Á Thanh Hóa. Từ khi dẫn dắt đội bóng xứ Thanh năm 2023. Vì nóng nảy, thiếu kiềm chế, HLV Popov đã phải nhận đến 7 thẻ vàng do những phát ngôn không chuẩn mực đối với trọng tài, tính đến thời điểm hiện tại. Vì điều này, HLV Popov đã trượt đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải 2023.

Tương tự, HLV Gong Oh-kyun cũng đối mặt với án phạt từ VFF vì hành vi xô xát với cầu thủ Trần Văn Kiên trong trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội tại vòng 5. Sau tình huống va chạm ngoài đường biên, tân HLV đội bóng ngành Công an đã nổi đóa, rồi vung tay, cởi áo thách thức cầu thủ khiến cả hai phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài chính.

HLV Hàn Quốc được biết đến là một chiến lược gia điềm tĩnh, tài năng, từng giúp đội tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế. Nhưng khi phải làm việc tại V-League, sự chuyên nghiệp của ông Gong bắt đầu mai một khi để lại hình ảnh xấu xí trong mắt khán giả Việt Nam.

Ngoài ra, năng lực của HLV Gong Oh-kyun đang bị ngờ vực khi ông chưa thể giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng ở 2 trận vừa qua. Nhiều ý kiến nhận xét những thử nghiệm nhân sự, đấu pháp của ông Gong chưa thật hợp lý, khiến đội bóng ngành Công an hụt chiến thắng trước Hải Phòng và Nam Định.

Cuối cùng, HLV Kiatisuk là người am hiểu và gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam. Xuất thân từ Thái Lan - nền bóng đá "kình địch" của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á nhưng "Zico Thái" được khán giả Việt Nam quý trọng nhờ sự hiền lành, hòa nhã và gần gũi. Năng lực của HLV Kiatisuk không cần bàn cãi khi ông từng giúp Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị thế đỉnh cao bóng đá Việt song với việc không được đầu tư nhiều như trước, đoàn quân "phố núi" đang đứng trước nguy cơ rớt hạng cuối mùa này.

Ngày 12-12, HLV Võ Đình Tân chính thức nộp đơn từ chức lên ban lãnh đạo CLB Khánh Hòa vì những bất đồng quan điểm với những người đứng đầu đội bóng. Tạm thời, trợ lý Trần Thiện Hảo sẽ đảm nhiệm công việc huấn luyện đội bóng "phố biển".