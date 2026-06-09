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Thời sự

V-League và những gam màu đối lập

TƯỜNG PHƯỚC

Mùa giải V-League 2025-2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc dành cho người hâm mộ bóng đá TP HCM

Trên cùng một địa bàn, 2 đội bóng mang theo những kỳ vọng lớn lại tạo nên 2 câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Một bên là CLB Công an TP HCM đã cán đích top 5 chung cuộc, bên còn lại là Becamex TP HCM cay đắng nhận vé xuống hạng Nhất mùa sau.

Niềm vui của CLB Công an TP HCM

Khi CLB Công an TP HCM tái thành lập và tham dự V-League 2025-2026, không nhiều người hy vọng đội bóng này có thể lập tức tạo dấu ấn mạnh mẽ. Mục tiêu ban đầu được xác định khá thực tế là xây dựng nền tảng, ổn định tổ chức và từng bước cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu. Với nguồn lực tài chính ổn định cùng chính sách tuyển chọn nhân sự hợp lý, đội bóng ngành Công an nhanh chóng xây dựng được bộ khung giàu sức cạnh tranh, gồm dàn ngoại binh và cầu thủ Việt kiều có trình độ chuyên môn cao. Ban huấn luyện ưu tiên những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, kết hợp hài hòa với các tài năng trẻ giàu khát vọng.

Điểm nổi bật nhất của CLB Công an TP HCM mùa này nằm ở tính ổn định dù đã có lần phải thay ghế HLV trưởng, khi ông Lê Huỳnh Đức nhường quyền dẫn dắt cho trợ lý Phùng Thanh Phương. Không sở hữu nhiều ngôi sao như Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình hay Hà Nội nhưng Công an TP HCM vẫn duy trì được phong độ đều đặn trong suốt mùa giải nhờ kinh nghiệm thực chiến, sự am hiểu bản sắc của những chiến lược gia xuất thân từng là cầu thủ Công an TP HCM.

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CLB Công an TP HCM cán đích top 5 V-League 2025-2026 ở mùa giải đầu tiên sau ngày tái xuấtẢnh: QUANG LIÊM

Những trận thắng quan trọng trước các đối thủ trực tiếp giúp họ từng bước chen chân vào nhóm dẫn đầu. Thậm chí, có thời điểm đội chủ sân Thống Nhất thống trị top 3 bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi của mùa giải. Thống kê mùa giải cũng cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của Công an TP HCM, khi chơi ngang ngửa với các đối thủ mạnh ở V-League.

HLV Phùng Thanh Phương nhận xét: "Điều tích cực nhất của CLB Công an TP HCM mùa này không chỉ nằm ở thứ hạng mà là cách toàn đội xây dựng bản sắc thi đấu. Đội bóng chọn lối chơi có tổ chức, biết mình biết người và tận dụng tối ưu nguồn lực hiện có".

Việc cán đích trong top 5 là thành quả xứng đáng cho mùa giải đầu tiên sau ngày tái xuất. Quan trọng hơn, CLB Công an TP HCM đã chứng minh họ đủ khả năng trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam trong những năm tới, ngay khi kết thúc mùa giải, đội đã lên kế hoạch chiêu mộ nhiều tuyển thủ quốc gia để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

Nếu tiếp tục đầu tư có chiều sâu, bổ sung những cầu thủ chất lượng ở các vị trí trọng yếu và duy trì tính ổn định hiện nay, mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League 2026-2027 hoàn toàn nằm trong tầm tay CLB Công an TP HCM.

Nỗi thất vọng mang tên Becamex TP HCM

Ít ai ngờ một đội bóng từng nhiều lần vô địch quốc gia, sở hữu bề dày truyền thống cùng tiềm lực tài chính đáng kể lại phải nói lời chia tay V-League sau 22 năm liên tục góp mặt ở sân chơi này. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ hành trình mùa giải, kết cục ấy không hoàn toàn bất ngờ.

Becamex TP HCM bước vào mùa giải với nhiều biến động nhân sự. Quyết định chia tay hàng loạt trụ cột giàu kinh nghiệm như Tiến Linh, Minh Trọng và một số cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi khiến đội hình mất đi bộ khung quan trọng. Trong khi đó, những bản hợp đồng thay thế lại không đáp ứng được kỳ vọng. Nhiều ngoại binh thi đấu mờ nhạt, đóng góp hạn chế về chuyên môn nhưng chiếm tỉ trọng lớn trong quỹ lương. Không ít trận đấu, hàng công thiếu sắc bén còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân.

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CLB Becamex TP HCM thất vọng vì rớt hạngẢnh: QUỐC AN

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng: "Becamex TP HCM thất bại vì những quyết định sai lầm trong công tác nhân sự. Họ không giữ được lực lượng nòng cốt nhưng cũng không mang về những cầu thủ đủ đẳng cấp để thay thế. Đó là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sa sút".

Suốt mùa giải, đội bóng liên tục thay đổi cách tiếp cận chiến thuật nhưng không tìm được công thức chiến thắng ổn định, thể hiện qua chuỗi 9 trận không thắng, gồm 6 thất bại ở chặng đua nước rút về đích. Những vòng đấu cuối, dù rất nỗ lực, Becamex TP HCM vẫn không thể thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Nỗi buồn càng lớn hơn khi đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá phía Nam sở hữu cơ sở vật chất tốt và nguồn tài trợ không hề thua kém nhiều đối thủ. Điều mà họ thiếu không phải tiền bạc mà là chiến lược sử dụng nguồn lực hiệu quả. Tại vòng đấu cuối, nhiều cổ động viên đã ở lại rất lâu trên khán đài sân nhà Gò Đậu sau tiếng còi mãn cuộc. Họ không trách các cầu thủ mà tiếc nuối cho một tập thể từng mang lại biết bao kỷ niệm đẹp.

Là một gương mặt quen thuộc, gắn bó và có nhiều đóng góp trong việc thắp lửa, tổ chức các phong trào cổ vũ bóng đá TP HCM, ông Trần Hữu Nghĩa ngậm ngùi chia sẻ: "Xuống hạng là cú sốc lớn đối với đội bóng mang biệt danh "Cơn lốc miền Đông" nhưng có lẽ cần nhìn thẳng vào sự thật. CLB Becamex TP HCM đã mắc quá nhiều sai lầm từ đầu mùa. Hy vọng đây sẽ là cơ hội để tái thiết mạnh mẽ hơn".

Thực tế, việc xuống chơi ở Giải Hạng nhất chưa hẳn là dấu chấm hết. Nhiều đội bóng Việt Nam từng trải qua giai đoạn khó khăn trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là Becamex TP HCM cần rà soát toàn diện mô hình vận hành, xây dựng lại lực lượng dựa trên những giá trị cốt lõi thay vì chạy theo các giải pháp ngắn hạn.

Tương lai của bóng đá TP HCM vì thế đang mở ra theo 2 hướng khác nhau. CLB Công an TP HCM bước vào mùa giải mới với vị thế của một ứng viên cạnh tranh nhóm đầu. Ngược lại, Becamex TP HCM phải bắt đầu hành trình làm lại từ Giải Hạng nhất cùng áp lực sớm trở lại sân chơi cao nhất. 

Một mùa giải, hai số phận. Một bên là câu chuyện về sự vươn lên nhờ chiến lược đúng đắn, bên kia là bài học về những quyết định thiếu hiệu quả trong quản trị và xây dựng lực lượng. Nhưng trên tất cả, hai đội bóng vẫn đang góp phần tạo nên diện mạo của bóng đá TP HCM - nơi người hâm mộ luôn kỳ vọng sẽ sớm chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các CLB phía Nam trên bản đồ bóng đá Việt Nam.


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