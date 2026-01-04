HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc nhiều km

Uyên Châu

(NLĐO) - 7 ô tô va chạm nhau liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng về TPHCM khiến các xe hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

Chiều 4-1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe xảy ra trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai), hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Video: A. Trung)

Vị trí xảy ra vụ va chạm liên hoàn ở gần trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cách cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 6 km.

Cụ thể, xe ô tô 16 chỗ, xe 29 chỗ và các xe ô tô khác va chạm. Các xe nằm chiếm 2 làn đường chính trên cao tốc, khiến dòng phương tiện phía sau gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ùn tắc kéo dài - Ảnh 1.

Các xe được hướng dẫn di chuyển xuống Quốc lộ 1 đoạn qua Xuân Lộc

Tại hiện trường, 7 ô tô hư hỏng nặng, móp méo phần đầu và đuôi. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong, nhưng nhiều hành khách trên các xe hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 6km. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn xe rẽ ở lối ra nút giao Quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc.

tỉnh đồng nai hiện trường vụ tai nạn tai nạn liên hoàn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn ứ kéo dài
