Va chạm trực diện xe tải, 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Sáng 19-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Nguồn: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 18-11, xe tải biển số 99H-016.xx do anh P.X.T. (SN 1989, trú tại xóm 3, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên tuyến đường ven biển (tỉnh lộ 537C). Khi đi đến Km 70+700 thuộc khối Nghi Hòa 3, phường Cửa Lò, xe tải xảy ra va chạm trực diện với xe máy biển số 37AC-337.xx đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy là anh N.N.N .(SN 1994, trú tại khối Trung Thanh, phường Cửa Lò) và anh T.T.Q. (khối Vĩnh Tiến, phường Cửa Lò) văng ngược về phía sau, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, đoạn đường vắng người qua lại.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.