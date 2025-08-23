Va chạm xe đầu kéo, hai thanh, thiếu niên đi xe máy không gắn biển số tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 23-8, trên quốc lộ 31 đoạn qua tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ va chạm xe đầu kéo, 2 người tử vong. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, em N.T.T. (SN 2009, trú thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) điều khiển xe máy không gắn biển số, chở H.T.B. (SN 2007, tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Chũ, Bắc Ninh) va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 98C-126.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-018.xx do anh T.V.C. (SN1991, tổ dân phố Kép 3, phường Chũ) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ, anh B. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô đầu kéo nhưng không phát hiện vi phạm.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.