HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Vá "lỗ hổng" phần mềm lạc hậu

Anh Phúc

Các nhà phát triển hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, các chuyên gia an ninh bảo mật mạng và an toàn thông tin liên tục nhắc nhở người dùng cập nhật phần mềm.

Trong đó, chủ yếu là phần mềm phòng chống virus và bảo mật an toàn thông tin.

Các chuyên gia an ninh mạng tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) khuyến cáo việc sử dụng phần mềm lỗi thời sẽ tạo ra lỗi bảo mật, khiến hệ thống dễ bị tấn công mạng, vì các bản vá lỗi không thể xử lý triệt để các lỗ hổng mà "tin tặc" khai thác để đánh cắp dữ liệu, phát tán mã độc tống tiền hoặc chiếm quyền truy cập hệ thống. Những vấn đề bảo mật này có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu, sự cố hệ thống, tổn thất tài chính và vi phạm quy định. Ngoài ra, hệ thống lỗi thời có thể gây tổn hại đến danh tiếng của tổ chức.

Một trong những vụ việc gây thiệt hại tai tiếng nhất do phần mềm lỗi thời gây ra là vụ vi phạm dữ liệu Equifax. Năm 2017, Equifax, một trong những công ty báo cáo tín dụng lớn nhất toàn cầu, đã trải qua một vụ vi phạm dữ liệu nghiêm trọng, làm lộ thông tin cá nhân của 147 triệu người. Vụ vi phạm này xảy ra do Equifax không áp dụng bản vá bảo mật cho một lỗ hổng trong nền tảng Apache Struts, vốn đã được phát hiện và cung cấp nhiều tháng trước vụ tấn công. Thiệt hại về tài chính và uy tín đối với Equifax là rất đáng kể, khi công ty phải đối mặt nhiều vụ kiện tụng, các khoản tiền phạt và sụt giảm niềm tin nơi người tiêu dùng. Hệ thống siêu thị Target rộng khắp nước Mỹ hồi năm 2013 đã bị rò rỉ dữ liệu, làm lộ thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khoảng 40 triệu khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm. Vụ việc được gây ra bởi các hệ thống POS lỗi thời, dễ bị tấn công và không được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật mới nhất. Vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng này đã gây thiệt hại tài chính cho Target hơn 200 triệu USD chi phí liên quan đến vụ rò rỉ, các khoản dàn xếp pháp lý và một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của công ty.

Nguyên do là các phần mềm trong quá trình sử dụng có thể bị lỗi và thời gian sử dụng càng lâu, càng tăng nguy cơ lỗi. Có những lỗi của thuật toán phần mềm bị bộc lộ ra sau một thời gian. Có những tính năng, thuật toán lỗi thời không đáp ứng các chuẩn mực mới hay "thủ thuật" mới của tin tặc. Vì vậy, không phải chỉ nhanh chóng đưa ra các bản vá lỗi ngay sau khi phát hiện, mà định kỳ hằng tháng, nhà phát triển các hệ điều hành và các công cụ an ninh bảo mật lại cung cấp một bản cập nhật mới.

Việc duy trì hệ thống được cập nhật là rất quan trọng để bảo vệ chống lại những mối nguy hiểm này. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập chiến lược quản lý bản vá, theo dõi các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, sử dụng các công cụ bảo mật và tham gia đào tạo.

Theo Công ty Giải pháp mạng IT Convergence, hệ thống công nghệ thông tin (IT) chưa được vá và lỗi thời giống như cánh cửa mở cho "tin tặc" xâm nhập và gây ra sự hỗn loạn trong thế giới an ninh mạng. Nhiều công ty gặp khó khăn trong việc cập nhật các bản cập nhật phần mềm mới nhất, bất chấp những nỗ lực hết mình của đội ngũ IT, khiến hệ thống của họ dễ bị tấn công mạng.

Việc cập nhật các phần mềm đang sử dụng đặc biệt cần thiết và mang tính sống còn đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Vì thế, đó không phải là trách nhiệm của bộ phận IT mà còn phải là sự quan tâm kiểm soát và nhắc nhở thường xuyên của lãnh đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo