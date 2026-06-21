Vá lỗ hổng từ sim tái sử dụng

Nền tảng nhắn tin Zalo vừa cho biết sẽ phối hợp cùng các nhà mạng triển khai hàng loạt giải pháp bảo vệ tài khoản người dùng nhằm giải quyết dứt điểm rủi ro bảo mật phát sinh từ việc thu hồi và tái sử dụng sim điện thoại.

Nhiều người dùng sau khi đổi số điện thoại mới thường quên cập nhật thông tin trên các ứng dụng mạng xã hội. Thói quen này tiềm ẩn nguy cơ lớn khi số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp phát cho người khác. Khi đó, chủ nhân mới của số điện thoại hoàn toàn có khả năng vô tình hoặc cố ý truy cập vào tài khoản Zalo gắn liền với số thuê bao này. Để giải quyết bài toán trên, dựa trên cơ sở Luật Viễn thông và các quy định về cung cấp dịch vụ OTT, Zalo và nhà mạng Viettel đã đi đến thống nhất: Nhà mạng sẽ liên tục cập nhật cho Zalo danh sách các thuê bao di động đã bị thu hồi. Dựa trên dữ liệu này, hệ thống của Zalo sẽ rà soát chéo. Nếu phát hiện một tài khoản Zalo đang gắn với số điện thoại đã bị thu hồi, nền tảng sẽ chủ động gửi thông báo nhắc nhở người dùng hiện tại nhanh chóng cập nhật số điện thoại mới để duy trì dịch vụ liên tục và bảo mật.

Việc trao đổi dữ liệu thu hồi sim giữa Zalo và nhà mạng mang lại lợi ích song song: Đối với chủ thuê bao cũ sẽ tránh được nguy cơ bị mất quyền kiểm soát tài khoản, rò rỉ tin nhắn, hình ảnh hay thông tin cá nhân quan trọng vào tay người khác; chủ thuê bao mới sẽ không bị làm phiền bởi những tin nhắn gửi nhầm đến tài khoản cũ.

Giải pháp này sẽ góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng kẻ xấu lợi dụng các tài khoản bị "bỏ quên" để giả mạo, phát tán tin nhắn rác hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.