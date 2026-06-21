HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Vá lỗ hổng từ sim tái sử dụng

T.Phượng

Zalo vừa cho biết sẽ phối hợp cùng các nhà mạng triển khai hàng loạt giải pháp bảo vệ tài khoản người dùng

Nền tảng nhắn tin Zalo vừa cho biết sẽ phối hợp cùng các nhà mạng triển khai hàng loạt giải pháp bảo vệ tài khoản người dùng nhằm giải quyết dứt điểm rủi ro bảo mật phát sinh từ việc thu hồi và tái sử dụng sim điện thoại.

Nhiều người dùng sau khi đổi số điện thoại mới thường quên cập nhật thông tin trên các ứng dụng mạng xã hội. Thói quen này tiềm ẩn nguy cơ lớn khi số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp phát cho người khác. Khi đó, chủ nhân mới của số điện thoại hoàn toàn có khả năng vô tình hoặc cố ý truy cập vào tài khoản Zalo gắn liền với số thuê bao này. Để giải quyết bài toán trên, dựa trên cơ sở Luật Viễn thông và các quy định về cung cấp dịch vụ OTT, Zalo và nhà mạng Viettel đã đi đến thống nhất: Nhà mạng sẽ liên tục cập nhật cho Zalo danh sách các thuê bao di động đã bị thu hồi. Dựa trên dữ liệu này, hệ thống của Zalo sẽ rà soát chéo. Nếu phát hiện một tài khoản Zalo đang gắn với số điện thoại đã bị thu hồi, nền tảng sẽ chủ động gửi thông báo nhắc nhở người dùng hiện tại nhanh chóng cập nhật số điện thoại mới để duy trì dịch vụ liên tục và bảo mật.

Vá lỗ hổng từ sim tái sử dụng - Ảnh 1.

Việc trao đổi dữ liệu thu hồi sim giữa Zalo và nhà mạng mang lại lợi ích song song: Đối với chủ thuê bao cũ sẽ tránh được nguy cơ bị mất quyền kiểm soát tài khoản, rò rỉ tin nhắn, hình ảnh hay thông tin cá nhân quan trọng vào tay người khác; chủ thuê bao mới sẽ không bị làm phiền bởi những tin nhắn gửi nhầm đến tài khoản cũ.

Giải pháp này sẽ góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng kẻ xấu lợi dụng các tài khoản bị "bỏ quên" để giả mạo, phát tán tin nhắn rác hoặc thực hiện hành vi lừa đảo. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo