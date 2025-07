Va quẹt trong lúc ngoáy tai, một phụ nữ chấn thương nặng

Sáng 17-7, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho hay vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân P.T.A.H (44 tuổi, ở Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng chóng mặt dữ dội.

Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân bị chấn thương tai trái do va quẹt trong lúc ngoáy tai, bị chảy máu tai, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói nhiều, được đưa đến cơ sở y tế địa phương với chẩn đoán rối loạn tiền đình - theo dõi thủng nhĩ do chấn thương. Tuy nhiên, do còn chóng mặt nhiều, nôn ói nên đến TP HCM tiếp tục điều trị.

Thủng màng nhĩ do chấn thương

Tại bệnh viện, bệnh nhân chóng mặt nhiều, buồn nôn, nghe kém và tổn thương màng nhĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy ống tai đọng máu, màng nhĩ có máu đông, thính lực kém.

Hình ảnh CT xác định bệnh nhân vỡ xương thái dương ở hòm nhĩ tai trái, kèm vỡ cửa sổ bầu dục, xương bàn đạp di lệch nhẹ vào tiền đình và có khí trong tiền đình, cùng với gián đoạn chuỗi xương đe – bàn đạp. Những tổn thương này giải thích triệu chứng chóng mặt và nghe kém.

Hình ảnh nội soi tai trái của bệnh nhân

CT-scan cho thấy bệnh nhân vỡ xương thái dương ở hòm nhĩ có vỡ cửa sổ bầu dục.

Các bác sĩ đã phẫu thuật mở hòm nhĩ thám sát xương bàn đạp và chỉnh hình chuỗi xương con bằng trụ dẫn (Prosthesis) để tái tạo hệ thống truyền âm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa và tình trạng chóng mặt được cải thiện.

BSCKII Dương Thanh Hồng, Trưởng Khoa Tai - Thần kinh - Bệnh viện Tai Mũi Họng, cho biết chấn thương tai có thể gây ra các triệu chứng như: Ù tai, nghe kém (thủng màng nhĩ hoặc tổn thương chuỗi xương con) làm gián đoạn quá trình truyền âm thanh; chóng mặt, mất thăng bằng, buồn nôn (tổn thương tiền đình, đặc biệt khi xương bàn đạp di lệch, có thể gây chóng mặt nhiều ảnh hưởng sinh hoạt); chảy máu tai; biến chứng nghiêm trọng (tổn thương tai trong - đây là tổn thương nặng nhất, gây mất thính lực không hồi phục, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng).

Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm mê nhĩ, viêm màng não.

11 ca chấn thương do ngoáy tai Theo TS-BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận 11 trường hợp chấn thương tai do ngoáy tai với các tổn thương như: Vỡ xương thái dương, thủng màng nhĩ, gián đoạn chuỗi xương con, tổn thương hệ thống tiền đình. Các tổn thương này có thể để lại di chứng như: Ù tai, nghe kém, chóng mặt… nếu không được điều trị kịp thời.