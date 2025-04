Vạch trần kế hoạch của "nữ quái" chuyên thuê căn hộ ở Bình Dương để làm điều bất chính

Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước phát hiện triệt xóa thành công chuyên án thu giữ hơn 24,8kg ma túy, 01 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.

Đào Thị Như Quỳnh cùng tang vật đã bị công an thu giữ

Theo đó, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Đào Thị Như Quỳnh (SN 1997, ngụ TP HCM, chỗ ở hiện tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có biểu hiện thuê các căn hộ chung cư, nhà… trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động cất giữ ma túy số lượng lớn rồi phân chia nhỏ để bán lại cho các đối tượng qua các ứng dụng giao hàng nhanh.

Công an đã tiến hành lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 ngày 15-4, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Quỳnh đang giao ma túy cho tài xế xe ôm dịch vụ giao hàng nhanh, thu giữ khoảng 200g ma túy (loại Ketamine) và 50 viên thuốc lắc.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp các căn hộ chung cư, nhà, mà Quỳnh thuê trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, để cất giữ ma túy, Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng hơn 24,8 kg ma túy các loại, gồm: 10 kg ma tuý đá, 6 bánh Heroin, 2 kg ketamine, 500 bịch ma túy nước vui, 17.000 viên thuốc lắc,… 3 cân tiểu ly, 1 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, đối tượng Quỳnh khai nhận bản thân bắt đầu hoạt động mua, bán ma túy tại địa TP HCM từ đầu tháng 2-2025.

Đến tháng 3-2025 Quỳnh đến địa bàn tỉnh Bình Dương thuê căn hộ chung cư và tiếp tục mua bán mua túy thông qua các ứng dụng Telegram, Wechat, Zangi… Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiến công của Công an Bình Dương nằm trong Kế hoạch 483 của Bộ Công an và kế hoạch của công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước.