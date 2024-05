Vải thiều Tây Nguyên đầu mùa tăng giá gấp đôi, vì sao?

(NLĐO) - Tỉnh Bắc Giang cho biết do thời tiết năm nay không thuận lợi cho cây vải thiều ra hoa, đậu quả. Do vậy, sản lượng vải thiều của địa phương dự báo chỉ đạt khoảng 100 ngàn tấn, giảm một nửa so với 2023.