Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm

(NLĐO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, lĩnh vực dầu khí và an ninh năng lượng được cử tri quan tâm, đặt kỳ vọng vào định hướng phát triển bền vững.
Chiều 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Lê Đình Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.
Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và theo dõi phần trình bày chương trình hành động của từng ứng cử viên. Nhiều nội dung trọng tâm được các ứng cử viên nhấn mạnh, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống người dân và đẩy mạnh cải cách hành chính.
Các ứng cử viên khác cũng trình bày chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm, cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu, nếu trúng cử, quan tâm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là giám định ADN, để xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình. Bên cạnh đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dầu khí và năng lượng quốc gia, nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành này đối với an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước.
