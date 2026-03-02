HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, lĩnh vực dầu khí và an ninh năng lượng được cử tri quan tâm, đặt kỳ vọng vào định hướng phát triển bền vững.

Chiều 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 1.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Lê Đình Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và theo dõi phần trình bày chương trình hành động của từng ứng cử viên. Nhiều nội dung trọng tâm được các ứng cử viên nhấn mạnh, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống người dân và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 2.

Ông Lê Khánh Hải cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển TPHCM trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế. Ông cũng quan tâm đề xuất chính sách về xây dựng lực lượng quân đội, hậu phương quân đội, an sinh xã hội, giáo dục và y tế.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh sẽ chú trọng đóng góp xây dựng hành lang pháp lý cho chuyển đổi năng lượng và kinh tế số, hai lĩnh vực then chốt đối với sự phát triển bền vững. Ông cam kết dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có kiến nghị phù hợp; đồng thời nghiên cứu, phát huy lợi thế địa phương, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, phát triển hạ tầng ven biển, cảng biển, logistics và tăng cường kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, ông khẳng định sẽ quan tâm công tác an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng và giám sát cải cách hành chính.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 4.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Loan cam kết kiên trì theo đuổi và kiến nghị các ý kiến của cử tri tại nghị trường, tập trung vào những chính sách an sinh thiết thực như nhà ở, thu nhập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chăm lo cho người yếu thế. Bà nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động, nhất là tình trạng nợ lương, trốn đóng bảo hiểm; kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân và cơ quan dân cử.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 5.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết sẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về xây dựng, phát triển văn hóa - thể thao thành phố theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Bà nhấn mạnh việc tham gia hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực xã hội, chú trọng đào tạo nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 6.

Đối với các ứng cử viên HĐND TPHCM, ông Võ Văn Dũng cho biết sẽ mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành, nhất là ở các lĩnh vực người dân quan tâm như quy hoạch, hạ tầng giao thông, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giáo dục, y tế và cải cách hành chính. Ông đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 7.

Ông Lê Đình Thắng cho biết ngoài nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, cá nhân ông luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nếu trúng cử, ông cam kết không ngừng học tập, nâng cao năng lực, tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho thành phố; đồng thời phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên khác cũng trình bày chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm, cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu, nếu trúng cử, quan tâm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là giám định ADN, để xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình. Bên cạnh đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dầu khí và năng lượng quốc gia, nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành này đối với an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm - Ảnh 8.

Cử tri Lê Minh Hồng đặt kỳ vọng nhiều vào sự phát triển bền vững của dầu khí, an ninh năng lượng.


Tin liên quan

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An

(NLĐO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trân trọng cảm ơn cử tri đã tham dự và gửi gắm tâm tư, tình cảm

Hơn 200 cử tri phường Vũng Tàu tiếp xúc ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, giới thiệu và lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Gặp Bí thư Thành ủy TPHCM, cử tri đánh giá cao việc biến đất "vàng" thành công viên

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận được nhiều lời khen từ cử tri thành phố

Phát triển bền vững định hướng phát triển tiếp xúc cử tri TPHCM an ninh năng lượng đại biểu quốc hội Văn phòng Chủ tịch nước phường Tam Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo