Vấn đề năng lượng quốc gia được cử tri quan tâm

Chiều 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Lê Đình Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và theo dõi phần trình bày chương trình hành động của từng ứng cử viên. Nhiều nội dung trọng tâm được các ứng cử viên nhấn mạnh, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống người dân và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ông Lê Khánh Hải cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển TPHCM trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế. Ông cũng quan tâm đề xuất chính sách về xây dựng lực lượng quân đội, hậu phương quân đội, an sinh xã hội, giáo dục và y tế.

Ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh sẽ chú trọng đóng góp xây dựng hành lang pháp lý cho chuyển đổi năng lượng và kinh tế số, hai lĩnh vực then chốt đối với sự phát triển bền vững. Ông cam kết dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có kiến nghị phù hợp; đồng thời nghiên cứu, phát huy lợi thế địa phương, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, phát triển hạ tầng ven biển, cảng biển, logistics và tăng cường kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, ông khẳng định sẽ quan tâm công tác an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng và giám sát cải cách hành chính.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Loan cam kết kiên trì theo đuổi và kiến nghị các ý kiến của cử tri tại nghị trường, tập trung vào những chính sách an sinh thiết thực như nhà ở, thu nhập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chăm lo cho người yếu thế. Bà nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động, nhất là tình trạng nợ lương, trốn đóng bảo hiểm; kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân và cơ quan dân cử.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết sẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về xây dựng, phát triển văn hóa - thể thao thành phố theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Bà nhấn mạnh việc tham gia hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực xã hội, chú trọng đào tạo nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đối với các ứng cử viên HĐND TPHCM, ông Võ Văn Dũng cho biết sẽ mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành, nhất là ở các lĩnh vực người dân quan tâm như quy hoạch, hạ tầng giao thông, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giáo dục, y tế và cải cách hành chính. Ông đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Ông Lê Đình Thắng cho biết ngoài nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, cá nhân ông luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nếu trúng cử, ông cam kết không ngừng học tập, nâng cao năng lực, tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho thành phố; đồng thời phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên khác cũng trình bày chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm, cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu, nếu trúng cử, quan tâm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là giám định ADN, để xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình. Bên cạnh đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dầu khí và năng lượng quốc gia, nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành này đối với an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Cử tri Lê Minh Hồng đặt kỳ vọng nhiều vào sự phát triển bền vững của dầu khí, an ninh năng lượng.



