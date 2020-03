"Ký sinh trùng", do Bong Joon-ho đạo diễn, đã đánh bại phim "The passion of the Christ" của Mel Gibson, tạo lập kỷ lục trên. "The passion of the Christ" ghi tên vào lịch sử điện ảnh nước Anh với hạng mục phim nói tiếng nước ngoài doanh thu cao nhất phòng vé Anh từ năm 2004. Theo thống kê từ hãng phân phối Curzon Artificial Eye, "Ký sinh trùng" thu 11,5 triệu bảng Anh vào cuối tuần qua, vượt con số 11,1 triệu bảng Anh mà "The passion of the Christ" lập được.



Cảnh phim “Ký sinh trùng”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Phim này ra rạp Anh từ 7-2, vài ngày sau khi tác phẩm thắng 4 hạng mục ở Oscar lần thứ 92, trong đó có hạng mục Phim xuất sắc nhất. Phim "Ký sinh trùng" đến Anh muộn hơn so với các nước nhưng nhờ thế nó tận dụng được hết lợi thế truyền thông từ chiến thắng lịch sử tại giải thưởng danh giá Oscar. Tính trên toàn cầu, phim này thu 257,2 triệu USD trong khi chi phí đầu tư chỉ 11,4 triệu USD.

Phim "Ký sinh trùng" vẫn dự kiến ra mắt phiên bản trắng đen ở nhiều nước nhưng đang hoãn một số nơi chờ qua dịch Covid-19. Phiên bản này đã đến Việt Nam, ra rạp từ 17-2.

"Ký sinh trùng" là tác phẩm điện ảnh giễu nhại sâu cay về sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại nhưng mang tầm phổ biến của thời đại. Phim truyền tải những giá trị phổ quát, nhiều thông điệp nhân văn, được đánh giá cao khi dung hòa được yếu tố nghệ thuật và thương mại.