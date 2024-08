Vận hành hệ thống camera giám sát 11 tỉ đồng tại huyện đầu tiên của Bình Dương

Ngày 16-8, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát thông minh, có tổng mức đầu tư gần 11 tỉ đồng.

Hệ thống bao gồm một trung tâm điều hành đặt tại trụ sở Công an huyện Phú Giáo và 25 trụ camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, tập trung tại thị trấn Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hòa, gồm: 84 camera, trong đó có 8 camera xử lý vi phạm giao thông, 24 camera nhận diện biển số và 52 camera quan sát an ninh trật tự.

Đại biểu tham quan hệ thống camera giám sát

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, hệ thống camera được tích hợp nhiều tính năng hiện đại, có thể phát hiện và xử lý các vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định… Quan sát đồng thời nhiều khu vực, phát hiện các sự cố và tình huống bất thường; đảm bảo thông tin an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của người dân.

Mặt khác, hệ thống camera sẽ gửi thông báo trực tiếp đến thiết bị di động của người quản lý, đồng thời tự động tạo biên bản xử phạt và lưu trữ dữ liệu. Điều này giúp tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm và phục vụ công tác điều tra.

Huyện Phú Giáo kỳ vọng hệ thống camera giám sát hiện đại này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho người dân, qua đó hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà truyền thống Công an huyện Phú Giáo

Cùng ngày, Công an huyện Phú Giáo cũng đã khánh thành Nhà Truyền thống Công an huyện có tổng mức đầu tư hơn 4,1 tỉ đồng, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11-2023. Đây là nơi để ghi nhận và lưu giữ những hình ảnh, tài liệu, hiện vật lịch sử về lực lượng Công an. Qua đó, nâng cao công tác giáo dục truyền thống, tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phục vụ yêu cầu chính trị trước mắt cũng như lâu dài đối với lực lượng Công an trên địa bàn huyện.



Phú Giáo là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Bình Dương, giáp huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), có tuyến đường huyết mạch ĐT. 741 (Quốc lộ 14) đi qua nên lưu lượng phương tiện lưu thông khá đông đúc. Theo định hướng, từ đây đến năm 2030, các doanh nghiệp nằm ngoài khu dân cư ở phía Nam của tỉnh sẽ được di dời lên các khu, cụm công nghiệp ở Phú Giáo, dự báo số lượng người đến địa phương này sinh sống và lập nghiệp sẽ gia tăng mạnh trong những năm tới.