Văn khấn cúng tất niên 2026 đầy đủ và chi tiết

Cúng tất niên là thủ tục đánh dấu thời điểm kết thúc một năm, là dịp để mỗi người, mỗi gia đình, nhìn lại một năm đã trôi qua, cùng nhau tổng kết, gói gọn mọi việc để đón một chu kỳ mới.



Bữa cơm tất niên còn mang ý nghĩa đoàn viên. Dù đi làm xa, nhiều người vẫn cố gắng thu xếp trở về trước bữa cơm cuối năm. Các thành viên xóa bỏ những điều chưa hài lòng để cùng nhau đón cái Tết đầm ấm.

Trong bữa cơm tất niên, người ta sẽ sắm sửa lễ vật, cỗ bàn để dâng lên cúng tổ tiên, người thân đã khuất. Tùy theo mỗi vùng miền, mỗi gia đình lại chuẩn bị những mâm cỗ cúng tất niên khác nhau.

Dưới đây là bài văn khấn cúng tất niên tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, tiên linh nội ngoại họ...

Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:...

Trước án kính cẩn thưa trình: đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng thiên địa tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé, trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).