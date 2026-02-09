Văn khấn ông Công, ông Táo đầy đủ dành cho người Việt

Lễ cúng ông Công ông Táo là nghi lễ quan trọng, mở đầu cho dịp Tết lớn nhất trong năm của người Việt, mang ý nghĩa tiễn các vị thần bếp về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình suốt năm qua.

Các vị thần bếp được xem là người bảo vệ gia đình, giữ lửa hạnh phúc và mang lại may mắn. Vì thế, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình thường chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các nghi lễ cúng ông Công ông Táo, vừa bày tỏ lòng biết ơn, vừa thể hiện mong cầu được chở che, gặp nhiều bình an, may mắn trong năm mới.

Theo phong tục của người Việt, nghi lễ cúng ông Công ông Táo gồm: Chuẩn bị mâm cúng; thắp hương, đọc bài khấn tiễn ông Táo lên trời; đốt vàng mã và thả cá chép phóng sinh để ông Táo cưỡi về trời.

Mâm cúng ông Công, ông Táo tùy vào gia chủ nhưng thường không thể thiếu hoa quả, hương đèn và cá chép. Ảnh minh họa

Dưới đây là bài văn khấn cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay, ngày .... tháng Chạp năm Ất Tỵ, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn ông Công ông Táo được lưu truyền trong dân gian:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là :.............

Ngụ tại :.......................

Nhằm ngày .... tháng Chạp, năm Ất Tỵ, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời :

Ngài Đông trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần).

Lưu ý: Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, việc thờ cúng tùy thuộc vào tín ngưỡng, điều kiện và quan niệm của mỗi gia đình.