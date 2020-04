Đây được xem là sự kiện âm nhạc có quy mô toàn thế giới nhưng diễn ra online. Người trong giới và khán giả khắp thế giới đều hào hứng chờ đợi sự kiện này khi "quy mô này vượt qua cả Grammy và Coachella" như báo chí phương Tây nhận định.



Chắc chắn đây là sự kiện thu hút đông đảo người xem bởi nhiều ngôi sao ca nhạc của thế giới cùng tham gia: Lady Gaga, Taylor Swift, Celine Dion, Jessie J, Shawn Mendes, Camila Cabello, Billie Eilish, Kesha, Alicia Keys, Jennifer Hudson, Lizzo, John Legend, Elton John... cùng các ngôi sao của làng giải trí Hollywood khác như Ellen DeGeneres, Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker... Người dẫn chương trình buổi hòa nhạc này là 3 MC kỳ cựu: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colbert. Với lực lượng nghệ sĩ tham gia biểu diễn hùng hậu này, buổi hòa nhạc sẽ đáp ứng sở thích của tất cả các thế hệ người nghe khi nhiều bài hát của những thập niên 1980, 1990 đến những bản nhạc mới của thế hệ trẻ ngày nay được trình diễn. Báo chí phương Tây nhận định: "One World: Together At Home" sẽ trở thành buổi livestream ca nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và trở thành sự kiện âm nhạc đi vào lịch sử của nhân loại.

Poster buổi hòa nhạc

Người đưa ra ý tưởng này là "cô nàng nổi loạn" Lady Gaga. Cô kết hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Global Citizen để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Buổi siêu livestream này được thực hiện với mục đích kêu gọi khán giả toàn cầu cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chương trình được phát trực tiếp trên tất cả các trang của YouTube, Instagram, Twitter, Apple, Twitch, Tidal, Amazon Prime Yahoo... cũng như các kênh truyền hình ABC, NBC, CBS...