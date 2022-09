Sáng 13-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội In TP HCM đã họp báo thông tin về Triển lãm ngành in TP Hồ Chí Minh năm 2022 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 (Vietnam PrintPack) nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành (10.10.1952 - 10.10.2022).

Triển lãm Ngành in TP HCM năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Quận 7, TP HCM). Tham gia triển lãm dự kiến có 135 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Ấn Độ, Italia, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Anh, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Ngô Anh Tuấn (bìa phải)- Phó Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam thông tin về triển lãm. Ảnh: Quốc Thắng

Triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm ngành in phục vụ công nghiệp công nghệ cao; các linh kiện, phụ tùng ngành in; sản phẩm sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành in; máy móc thiết bị ngành in, in kỹ thuật số, in phức hợp trên mọi chất liệu; các sản phẩm ngành in trong lĩnh vực báo chí, xuất bản….

Bên cạnh triển lãm trực tiếp, triển lãm cũng được thực hiện trên nền tảng trực tuyến từ ngày 21-9 đến ngày 7-10.