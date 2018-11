"A star is born" không đủ điều kiện tranh giải Grammy 2019

06/11/2018 21:23

Bia album “A star is born”

Điều này khiến công chúng yêu nhạc tiếc nuối cho album siêu hot thời gian gần đây "A star is born" của Lady Gaga. Bởi lẽ, gần như toàn bộ album "A star is born" đều được nhà sản xuất phát hành vào ngày 5-10, ngoại trừ ca khúc "Shallow" (trong album) được phát hành vào ngày 27-9. Như vậy, album "A star is born" của "Mẹ quỷ" Lady Gaga sẽ không được góp mặt trên đường đua Grammy 2019 sắp tới. Album "A star is born" từng thống trị toàn ứng dụng nghe nhạc iTunes tại Mỹ chỉ sau khi vừa ra mắt và đến nay album này đã liên tiếp 3 tuần liền giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard top 200 danh giá. Nhà sản xuất bộ phim cho biết: "Chúng tôi không muốn ra mắt nhạc phim trước thời gian công chiếu vì mỗi bản nhạc thực sự là một câu chuyện trong "A star is born". Đổi lại, album cực hay này không được vinh danh tại Grammy năm nay.

T.Vũ (Theo Billboard)