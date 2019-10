Nam Thư thắng Midu trong trận chung kết "Nhanh như chớp"

Tập 30 "Nhanh như chớp" (đêm chung kết) là cuộc đối đầu của hai đội chơi gồm: Nam Thư, Pom, Tú Vi và Midu, Phát La, Emma Nhất Khánh. Cả hai đội có những cuộc rượt đuổi về tỉ số khá kịch tính. Nếu Nam Thư với các thành viên được đánh giá có kiến thức đồng đều thì đội đối thủ chỉ có Midu xuất sắc.



3 câu hỏi xuất hiện trong chương trình "Nhanh như chớp" liên quan đến Giải Mai Vàng gồm: "Năm 2018, diễn viên hài nào đoạt Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức?", "Năm 2018, bộ phim truyền hình nào đoạt Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức?", "Năm 2018, chương trình truyền hình nào đoạt Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức?".

Trả lời đúng 2 đáp án: bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" và chương trình truyền hình "Nhanh như chớp", diễn viên Tú Vi hơn ca sĩ Emma Nhất Khanh 1 điểm khi cô chỉ trả lời đúng 1 đáp án về chương trình truyền hình.

3 câu hỏi giải Mai Vàng thu hút triệu view

Đây là lần đầu tiên và cũng khá hiếm hoi, một giải thưởng như Giải Mai Vàng trở thành câu đố của một chương trình giải trí. Điều này phần nào khẳng định vị thế và uy tín của Giải Mai Vàng với công chúng.

Vượt qua Midu ở câu hỏi phụ trong đêm chung kết "Nhanh như chớp" vào tối 19-10, Nam Thư đã giúp đội nhà trở thành quán quân.

Tập chung kết của "Nhanh như chớp" với 3 câu hỏi về Giải Mai Vàng hiện thu hút triệu view.