Tối 28-6, Ban Tổ chức Festival Huế 2022 cùng Ban Tổ chức chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huế - Sài Gòn – Hà Nội" đã có lời xin lỗi gửi tới các khán giả vì sự cố liên quan tới quá trình soát vé của chương trình.



Đêm nhạc Trịnh Công Sơn thu hút hàng ngàn người

Theo đó, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 27-6 là hoạt động cộng đồng, vé được mời hoặc phát miễn phí chứ không bán.

Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, nhận thấy các khán đài vẫn còn chỗ trống, do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé của ban tổ chức chương trình chưa được nhịp nhàng nên đã có lúc mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông gây nguy cơ mất an toàn cho khu vực các khán đài.



Do số giấy mời mà ban tổ chức chương trình phát hành chiếm hết các khán đài nên khi có thêm khán giả không có giấy mời vào thì đã gây quá tải. Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ buộc phải chặn các cổng ra vào để hạn chế rủi ro xảy ra đối với số đông bên trong, nếu khán giả tiếp tục chen chân lên khán đài.



Sân khấu Ngọ Môn trước Đại nội Huế quá tải.

Vì vậy, đã có trường hợp khán giả có giấy mời đến sát giờ biểu diễn và phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp của Ban Tổ chức Festival Huế 2022 không vào được khu vực phía trong.



Ban Tổ chức Festival Huế 2022 đã cùng Ban Tổ chức chương trình xem xét, rút kinh nghiệm để đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng được nhịp nhàng, đồng bộ hơn và không tái diễn trường hợp tương tự ở những chương trình khác.



Nhiều người bức xúc vì dù có vé mời nhưng vẫn không được vào sân khấu nghe nhạc Trịnh do đến sau, BTC khóa cổng.

Chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huế - Sài Gòn – Hà Nội" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Tấn Sơn, Saxophonist An Trần, nhóm múa Lyricists với Alex Tú Nguyễn, Cece Trương, bé Bảo Trân, cùng sự góp mặt của các diễn viên trong phim "Em và Trịnh".