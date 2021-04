Bức tranh có tên "The Parsonage Garden At Neunen In Spring" (tạm dịch: Khu vườn Parsonage tại Nuene vào mùa xuân năm 1884) do Van Gogh vẽ vào năm 1884 và bức "Two Laughing Boys with a Mug of Beer" (tạm dịch: Hai cậu bé cười) của Frans Hals bị trộm tại hai bảo tàng riêng biệt vào năm 2020.

Những vụ trộm khiến giới say mê hội họa sốc bởi các bảo tàng đều có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt, các bức tranh bị mất cắp ở thời điểm bảo tàng đóng cửa, không tiếp du khách do đại dịch Covid-19.

Bức tranh "The Parsonage Garden At Neunen In Spring"

Nơi trưng bày tranh bị trộm lấy cắp

Trong thông cáo đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Hà Lan là Maren Wonder cho biết nghi phạm là một người đàn ông 58 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Baarn thuộc tỉnh Utrecht của Hà Lan. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tên tuổi nghi phạm chưa được công bố bởi các nguyên tắc về quyền riêng tư.

Bức tranh "Khu vườn Parsonage tại Nuene vào mùa xuân" của Van Gogh được trưng bày tại bảo tàng Singer Laren ở phía Đông thủ đô Amsterdam, theo dạng cho mượn từ Bảo tàng Groninger. Truyền thông Hà Lan ước tính vào thời điểm xảy ra vụ trộm, bức tranh có giá khoảng 2,6 triệu bảng Anh. Bức tranh được trưng bày tại Singer Laren theo dạng cho mượn từ Bảo tàng Groninger.



Người phát ngôn của bảo tàng Singer Laren cho biết việc bắt giữ nghi phạm sẽ giúp các nhà điều tra sớm tìm được bức tranh.

Bức tranh "Two Laughing Boys with a Mug of Beer"

Nơi trưng bày bức tranh "Two Laughing Boys with a Mug of Beer"

Trong khi đó, bức tranh "Two Laughing Boys with a Mug of Beer" có giá 10 triệu bảng Anh, bị đánh cắp từ Bảo tàng Hofje van Aerden ở Hà Lan. Báo động đã được kích hoạt nhưng những tên trộm nhanh chân tẩu thoát trước khi lực lượng an ninh đến nơi.

"Two Laughing Boys with a Mug of Beer" từng bị đánh cắp năm 1988 cùng với một tác phẩm của Jacob van Ruisdael nhưng cả hai đã được tìm thấy ba năm sau đó. Năm 2011, hai bức tranh này một lần nữa bị đánh cắp và được thu hồi sau đó không lâu.