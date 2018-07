Bị gãy tay, NSƯT Diệu Hiền vẫn lên sân khấu biểu diễn

28/07/2018 07:22





Ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu, Tâm Tâm mừng thọ 2 nghệ sĩ lão thành

Gãy tay do té ngã cách đây hai tuần, vết thương chưa lành hẳn nhưng NSƯT Diệu Hiền vẫn tươi vui bước lên sân khấu ca bài "Trụ Vương thiêu mình" của soạn giả NSND Viễn Châu.



Giọng ca của bà vẫn cao vút, đầy nội lực, dù các nghệ sĩ lão thành trong khu dưỡng lão rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của bà, nhưng "Tôi phải ca vọng cổ để đáp lại tình cảm quá lớn mà khán giả, nghệ sĩ, ca sĩ đã dành cho tôi trong đêm diễn đặc biệt này" – "Nhụy Kiều tướng quân" Diệu Hiền xúc động.

Ca sĩ Hạ Châu, Bích Thủy và hai nghệ sĩ lão thành: Hoài Dung, Diệu Hiền

Không ai ngờ đó là đêm văn nghệ mà các nghệ sĩ, ca sĩ muốn dành cho NSƯT Diệu Hiền (74 tuổi) và NS Hoài Dung (80 tuổi) sự bất ngờ. Đó là cùng gửi đến những món quà ý nghĩa và lời chúc trong lễ mừng thọ của hai bà.

NSƯT Diệu Hiền tâm sự: "Cách đây một tuần vết thương do gãy xương còn đau, tôi biết sức khỏe không cho phép mình lên sân khấu biểu diễn. Nhưng đêm nay, trước tình cảm của các ca sĩ, nghệ sĩ đội văn nghệ thiện nguyện An Nông do con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn tổ chức, dù đau thế nào cũng lên ca vọng cổ tặng bà con khán giả".

Các nghệ sĩ, ca sĩ tặng quà mừng thọ bất ngờ hai nghệ sĩ lão thành: Hoài Dung, Diệu Hiền

NS Hoài Dung (vợ của soạn giả Nguyễn Huỳnh, cha đẻ vở tuồng "Tướng cướp Bạch Hải Đường") rất vui mừng vì tất cả các nghệ sĩ lão thành trong khu dưỡng lão đều được nhận quà gồm: gạo, thực phẩm, thuốc, quần áo…

Ca sĩ Bích Thủy – con gái NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn - cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức thường xuyên chương trình văn nghệ với những tiết mục ca nhạc do ba tôi sáng tác. Dịp này mừng thọ hai nghệ sĩ lão thành mà tôi kính trọng là cách để tri ân những đóng góp của hai cô cho sự nghiệp sân khấu cải lương. Thương quá khi biết cô Diệu Hiền bị tai nạn, vết thương chưa lành vẫn lên sân khấu hát hết mình".

NSƯT Hùng Minh, NS Hoa Lan đến mừng hai nghệ sĩ lão thành: Hoài Dung, Diệu Hiền

Gia đình ca sĩ Bích Thủy – Hạ Châu đã trao tặng quà cho tất cả các nghệ sĩ lão thành và biểu diễn một chương trình văn nghệ với những ca khúc, tiểu phẩm kịch do nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác.

NS Hoài Dung đã cảm ơn những tình cảm của các thế hệ khán thính giả dành cho bà. "Lần đầu tiên trong đời tôi được tổ chức mừng thọ long trọng như thế này, tôi và Diệu Hiền xúc động lắm" – bà khóc.

NSƯT Hùng Minh và NS Hoa Lan đã đến tham dự, cả hai bày tỏ niềm xúc động vì mẹ của mình là NS Hoài Dung đã được có thêm ngày vui.

Tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ dành bất ngờ đối với hai nghệ sĩ lão thành Hoài Dung và Diệu Hiền

Tham gia đêm văn nghệ có các ca sĩ, nghệ sĩ: Hạ Châu, Bích Thủy, Bích Phượng, Khánh Tuấn, Linh Cường, Diệu Thanh (con gái NSƯT Diệu Hiền), Lê Nga, Tâm Tâm, Nguyễn Tuấn, Bình Chinh, Sena Trần, Nghi Tâm, nhóm tứ ca An Nông, CLB Sân khấu Lạc Long Quân… Điều đặc biệt là các thành viên đều tặng quà hai nghệ sĩ Hoài Dung và Diệu Hiền.

"Gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn sẽ thường xuyên tổ chức lễ mừng thọ cho tất cả các nghệ sĩ lão thành đang sinh sống tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM như: Hoài Nam, Thiên Kim, Ngọc Đáng, Hải Quang, Đức Hiền…." – ca sĩ Hạ Châu đã nói.

Ca sĩ Bích Phượng - con gái đệ nhất danh ca NSND Út Trà Ôn - đến chúc mừng hai nghệ sĩ Hoài Dung, Diệu Hiền





Bài và ảnh: Thanh Hiệp