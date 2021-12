Cuộc đua tranh tượng Mai Vàng lần thứ 27-2021 MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất khiến công chúng khó hơn khi chọn lựa bởi mỗi ứng viên đều có thế mạnh riêng, dù hạng mục này chỉ có 3 ứng viên, gồm: MV "Chim quý trong lồng" (đạo diễn Đặng Văn Thắng, Trần Duy Long; trình bày: K-ICM, Văn Mai Hương, Lê Bống); MV "Muộn rồi mà sao còn" (đạo diễn: Jason, trình bày: Sơn Tùng M-TP) và MV "Rừng" (đạo diễn: Minh Lâm; trình bày: NSƯT Thành Lộc, Vũ Cát Tường, Yuno Bigboi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn).



Lời cảnh tỉnh sâu sắc

NSƯT Thành Lộc mở đầu cho MV "Rừng" với đoạn độc thoại sâu lắng: "Tôi đang đứng đây, giữa khu rừng mưa nhiệt đới vừa được hồi sinh. Nhưng những sự hồi sinh đơn độc này có đủ bù đắp những gì ta đã mất hay không. Sự thật là chúng ta đang phá nhanh hơn xây rất nhiều. Cứ mỗi giây trôi qua, khi chúng ta đang tận hưởng cuộc sống hiện đại với những tiện nghi vượt bậc thì thế giới lại mất đi một diện tích rừng bằng một sân bóng đá".

Rapper Yuno Bigboi góp thông điệp mạnh mẽ với đoạn rap: "Đốn cây để có nhiều tờ lấp lánh nhiều màu trong ví, để rồi không đủ ôxy để hít trong bầu không khí. Nếu một ngày loài cây cũng có ngôn ngữ để nói thì liệu bản án nào cho loài người khi chúng đồng loạt đứng lên và đòi công lý?". Ca sĩ Vũ Cát Tường cất tiếng hát: "Còn đâu bóng cây là nóc nhà. Liệu ta có nghe thiên nhiên đang khóc òa? Please turn around, turn around, turn around. Luôn đề cao chữ hiếu nhưng lầm lỗi với mẹ thiên nhiên. Chạy theo sự thay đổi và quên mất đi cội nguồn thiêng liêng". Cuối clip, tiếng saxophone da diết của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hòa cùng giọng hát của Vũ Cát Tường và giọng rap của Yuno Bigboi để cùng kêu gọi hành động.

MV "Rừng" được thực hiện nhân ngày Môi trường thế giới 2021, quay tại rừng mưa nhiệt đới và khu vườn hoa, hai trong số rất nhiều tiện ích của Khu Du lịch Suối khoáng nóng Bình Châu. NSƯT Thành Lộc kết MV với thông điệp: "Để tôn trọng những gì ta có, để bảo vệ những gì còn lại và không để bất cứ thứ gì biến mất. Hãy cùng phân loại rác và vứt bỏ có trách nhiệm. Hãy dùng giấy thật tiết kiệm. Hãy nói không với đồ gỗ quý và những sản phẩm làm từ động vật hoang dã. Hầu hết những thay đổi kỳ diệu trong thế giới này đều bắt đầu từ một ai đó". Sự hòa quyện của âm nhạc, lời rap, đoạn độc thoại và điệu saxophone xúc động, MV "Rừng" gợi nên nhiều suy ngẫm.

Ca sĩ Mỹ Lệ nhận định: "Quá tuyệt vời bởi ý nghĩa nhân văn mà MV "Rừng" gửi gắm. Chúng ta lao theo guồng quay hiện đại mà bất chấp chặt phá rừng. MV là lời cảnh tỉnh thiết tha, đánh thức tâm hồn người nghe". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định: "Bản thân tôi chỉ mong MV "Rừng" chiến thắng Giải Mai Vàng năm nay bởi MV như lời "sấm truyền", cảnh tỉnh loài người. Giải Mai Vàng dành cho MV sẽ là cầu nối phổ biến rộng rãi hơn thông điệp này đến người nghe".

Những tác phẩm hay, đầy sức hút

MV "Chim quý trong lồng" (K-ICM, Văn Mai Hương) từng xuất sắc vượt qua các đối thủ gồm Ang Totoong Puso ng Pinoy (Philippines), Yes We Can (Đài Loan - Trung Quốc), Tap Dance (Singapore), Little Singham Samundar Ka Sikandar (Ấn Độ), FukreyBoyzzz: Vaanar Sena (Ấn Độ) để giành giải thưởng Best Music Video (MV xuất sắc nhất) tại Giải thưởng truyền hình châu Á - ATA lần thứ 26. Thành tích này trở thành nền tảng đầy ưu thế cho MV "Chim quý trong lồng" trong cuộc đua giành chiến thắng tại Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 do Báo Người Lao Động tổ chức.

K-ICM cho biết sản phẩm được ấp ủ từ 1 năm trước nhưng một thời gian dài anh không tìm được đối tác phù hợp. Đến khi Văn Mai Hương thể hiện ca khúc, K-ICM tin rằng "đây chính là giọng ca mà anh tìm kiếm bấy lâu". Nhạc sĩ Đỗ Hiếu thừa nhận: "Sức hút của MV là sự cộng hưởng của những cái tên K-ICM, Văn Mai Hương và Lê Bống. Ca khúc với ý nghĩa đặc biệt đó nhận được sự yêu mến của khán giả cũng là điều dễ hiểu".

Các tác phẩm tranh Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 hạng mục MV được yêu thích nhất

Trong khi đó, sự xuất hiện của MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng M-TP ở hạng mục MV được yêu thích nhất cũng là điều dễ hiểu. MV đạt được 100 triệu view (lượt xem) sau hơn 1 tháng phát hành, vào tốp 5 MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất V-pop. Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng Sơn Tùng M-TP là một trong những giọng ca rất chịu đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình nên sản phẩm nào cũng tạo nên những hiệu ứng đặc biệt. MV "Muộn rồi mà sao còn" cũng không ngoại lệ. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận xét: "Những khung hình chuẩn đẹp, sự đầu tư chỉn chu và đắt đỏ cho trang phục và cả những tiểu tiết... Chỉ cần gắn liền với cái tên Sơn Tùng M-TP là sản phẩm đó mặc nhiên có sức hút".

Giọng ca quê Thái Bình đồng thời là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV trên 100 triệu view nhất làng nhạc Việt, với 9 sản phẩm: "Em của ngày hôm qua", "Chúng ta không thuộc về nhau", "Buông đôi tay nhau ra", "Lạc trôi", "Nơi này có anh", "Chạy ngay đi", "Hãy trao cho anh", "Có chắc yêu là đây", "Muộn rồi mà sao còn". Đáng chú ý, "Muộn rồi mà sao còn" cũng là MV có tốc độ cán mốc 100 triệu view nhanh thứ 2 của Sơn Tùng M-TP, sau "Hãy trao cho anh" (mất 15 ngày, giữ kỷ lục tốp 1 V-pop từ năm 2019 đến nay). Trước đó, MV mới này của Sơn Tùng M-TP ghi nhiều thành tích ấn tượng trong nước lẫn quốc tế. Ca khúc đạt vị trí tốp 1 tại tất cả nền tảng nhạc số tại Việt Nam.