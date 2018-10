08/10/2018 13:59



Nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp bất ngờ chia sẻ một bức ảnh trong bộ ảnh gia đình, kỷ niệm thời kỳ bầu bí lần hai của vợ Ngọc Mai, tạo nên luồng dư luận trái chiều. Không ít khán giả lo lắng việc Quốc Nghiệp làm xiếc thăng bằng trên bụng bầu của vợ có thể gây nguy hiểm cho thai nhi và cả mẹ.



Bức ảnh gây tranh cãi của vợ chồng Quốc Nghiệp

Chia sẻ về điều này, ca sĩ Ngọc Mai (vợ Quốc Nghiệp) nói, chị đã tập luyện cùng chồng trước khi thực hiện bộ ảnh. Bộ ảnh này nằm trong kế hoạch từ trước, do Quốc Nghiệp lên ý tưởng thực hiện. "Anh ấy nghiên cứu nhiều về yoga bầu. Trước khi chụp, chúng tôi đã tập luyện nhiều lần, thấy động tác nào an toàn, vừa sức mới thực hiện. So ra động tác này còn khá nhẹ nhàng vì trong bộ ảnh còn có bức chụp tư thế anh Nghiệp giữ thăng bằng trên lưng tôi trông nguy hiểm hơn nhiều. Trước đây khi mang thai bé đầu, vợ chồng tôi cũng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhưng với phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng còn lần này chúng tôi muốn làm gì đó vui vui, độc đáo hơn", chị Ngọc Mai chia sẻ.

Hiện vợ Quốc Nghiệp đang mang thai ở tháng thứ bảy. Cuối năm nay cô sẽ sinh con gái. Con đầu của họ là một bé trai gần 2 tuổi. Ngọc Mai cho biết, nhiều người nghĩ các bà bầu cần tránh vận động mạnh, nhưng thực tế, phụ nữ mang thai vẫn có thể chất bình thường, năng động, vui tươi như tất cả mọi người. "Yoga bầu có nhiều động tác đẹp nhưng tiếc là khả năng của tôi chỉ thực hiện được vài tư thế. Bản thân tôi luôn ý thức về sức khỏe của mình nên không bao giờ liều lĩnh làm những điều nguy hiểm cho mình và con", chị cho biết.

Ngọc Mai cho biết, chị cảm nhận được sức nặng nhưng vẫn khá thoải mái khi thực hiện các động tác này. "Anh ấy tỳ vào phần hông là nơi khá chắc chắn nên tôi không bị đau", chị nói.

Thùy Trang tổng hợp