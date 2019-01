Ca sĩ Singapore thiệt mạng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự

24/01/2019 15:37

Bộ Quốc phòng Singapore ngày 23-1 ra thông cáo xác nhận Phùng Vỹ Trung, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang Singapore (SAF) tại New Zealand, đã qua đời do vết thương quá nặng. Anh ra đi ở tuổi 28 tại Bệnh viện Waikato - New Zealand dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Một ủy ban điều tra độc lập sẽ điều tra các tình huống dẫn đến tai nạn và cái chết của nam diễn viên kiêm ca sĩ trẻ này.

Phùng Vỹ Trung qua đời do vết thương quá nặng trong lúc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Anh ra đi khi mới 28 tuổi

Bộ Quốc phòng Singapore sẽ tiếp tục công bố thông tin trong cuộc họp báo do chính bộ trưởng chủ trì trong ngày 24-1.

Phùng Vỹ Trung tham gia sửa chữa trong một khẩu pháo tự hành của Singapore cùng 2 đồng đội khác và bị thương khi hạ nòng súng dẫn đến tổn thương nội tạng nặng.

Trưởng Khoa Chấn thương và Phẫu thuật Bệnh viện Tan Tock Seng đã bay đến New Zealand để hỗ trợ điều trị cho nạn nhân. Gia đình Phùng Vỹ Trung cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất của họ khi mất đi người thân yêu ở độ tuổi còn quá trẻ.

Phùng Vỹ Trung tham gia diễn xuất từ lúc 9 tuổi và từng đoạt các giải thưởng danh giá của điện ảnh Singapore. Anh được yêu thích trong các phim: "Tuổi siêu quậy", "Mẹ hổ đến rồi"... Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia ca hát và gặt hái thành tựu bước đầu.

Để lại tiếc thương cho người thân và người hâm mộ

M.Khuê (Theo Channel News Asia, CN)