Katy Perry bây giờ hát với tâm thế của một người sắp làm mẹ. Niềm hạnh phúc đó được Katy Perry biết cách chuyển nó thành âm nhạc. Điều đó khiến cho ca khúc mới của cô trở nên thi vị hơn bởi sự hòa trộn giữa xúc cảm của một ca sĩ ngôi sao lẫn niềm hạnh phúc của một phụ nữ bình thường sắp được làm mẹ, dù ca khúc miêu tả những cố gắng của một người phụ nữ đang đối mặt với nỗi lo sợ trong hôn nhân.



Ca sĩ Katy Perry

Dù ra mắt MV mới nhưng câu chuyện cũ của Katy Perry bất ngờ hâm nóng trở lại khi bộ phim tài liệu tự truyện 3D "Katy Perry: Part of Me" (Katy Perry: Cuộc đời tôi), phát hành từ năm 2012 bất ngờ được công chúng săn tìm. Báo chí phương Tây nhận định có vẻ như công chúng đang muốn "kiểm chứng" lại mọi dữ kiện để hiểu và yêu mến hơn thần tượng của mình. Bộ phim nói về cuộc phỏng vấn giữa Perry và những người thân yêu của cô kể lại cuộc đời cô, gồm nhiều thước phim khác nhau từ thời thơ ấu và tuổi thiếu niên cũng như sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô khi trưởng thành. Bộ phim được kết hợp với các màn trình diễn từ California Dreams Tour trên toàn thế giới, bao gồm 127 buổi trình diễn trong suốt 2 năm (2011 và 2012). Một số người bạn của cô như Rihanna, Lady Gaga, Adele và Jessie J cũng góp mặt trong phim. Tất nhiên có đề cập đến cuộc hôn nhân không trọn vẹn của Katy với diễn viên hài Russell Brand. Ngày nhận được tin nhắn đòi ly hôn của chồng cũng là thời điểm nữ ca sĩ này phải bước lên sân khấu The California Dreams Tour tại đại nhạc hội Rock in Rio 2011 trình diễn trước hàng ngàn khán giả. Đây lại là sân khấu ghi hình cho bộ phim tài liệu "Katy Perry: Part of Me". Đoạn video trích trong bộ phim tài liệu này mới đây đã được chia sẻ lại và gây bão trong cộng đồng người hâm mộ khu vực US - UK. Lúc đó, Katy sốc và suy sụp nhưng cô vẫn bước lên sân khấu rồi cháy hết mình cho âm nhạc.

Sau đắng cay, Katy của hôm nay cũng đã chọn được bến đỗ hạnh phúc. Chỉ là lần này, đám cưới của cô lại bị hoãn (dự kiến tổ chức vào tháng 6 tại Nhật Bản) vì dịch Covid-19. Thế nhưng, cô cũng đang trải qua những ngày hạnh phúc, niềm hạnh phúc của một người mẹ.