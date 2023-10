Vũ Thảo My - cô "cáo tiểu thư" hát hay

Tối 3 -10, "cáo tiểu thư" - ca sĩ Vũ Thảo My, vừa trình làng sản phẩm mới, MV "Silence", bản hit mà cô đã thể hiện và để lại nhiều ấn tượng tại cuộc thi " Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (The masked singer). Nội dung MV cũng như chính phần lời của ca khúc, không chỉ thể hiện 1 cô gái với những dằn vặt trong tình yêu, mà còn là cuộc đối thoại với chính Vũ Thảo My.

Ca khúc đã thu hút người nghe ngay lần đầu tiên thể hiện. Hiệu ứng có sẵn đó giúp cho sản phẩm MV khi vừa ra mắt đã gây được sự chú ý.

Qua "Silence", Vũ Thảo My cũng chia sẻ mong muốn có thể chinh phục không chỉ khán giả trong nước, mà còn hướng tới thị trường Quốc tế.

Đây cũng là ca khúc khởi động cho album sắp tới của Vũ Thảo My, cô nàng cũng bật mí rằng album sẽ được phát hành bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, và 70% ca khúc do cô sáng tác.

Ngày một "chín mùi" hơn từ nhan sắc cho tới trong âm nhạc, "Silence" chính là minh chứng cho sự trưởng thành của Vũ Thảo My.

Ca khúc được sáng tác, hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Benjamin James, và được thu âm, mixed và mastered bởi nhạc sĩ Anh Quân. Với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, cùng cách xử lý tinh tế của Vũ Thảo My, chắc chắn "Silence" sẽ chinh phục được những fan của dòng nhạc Pop/ Ballad US UK.

Cô đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Cách đây 10 năm, khi chiến thắng giải quán quân cuộc thi hát " The voice" ( Giọng hát Việt) cô đã được đánh giá sẽ tiến xa trên con đường ca hát bởi chất giọng đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa cô được sự giúp sức của ca nhạc sĩ Phương Uyên.

Vũ Thảo My là nữ ca sĩ được đánh giá có thực lực, được nhiều khán giả trông mong sẽ bứt phá trong năm 2023, cô sở hữu chất giọng đặc trưng, cuốn hút cùng gu thẩm mỹ âm nhạc hiện đại, hợp thời. Thế nhưng, cô lại gần như mất tích trong khoảng thời gian dài.

Vũ Thảo My chia sẻ cô gặp áp lực và ít nhiều bị trầm cảm vì cứ mãi loay hoay với con đường đã đi. Cô thậm chí mắc chứng "sợ đám đông dẫn đến chứng loạn ngôn ngữ, hay quên lời bài hát". Điều đó khiến Vũ Thảo My gặp ít nhiều khó khăn khi thể hiện ca khúc hay đứng trên sân khấu.

Sở hữu chất giọng lạ, Vũ Thảo My được đánh giá cao

Tuy nhiên, hiện tại, mọi thứ đã ổn hơn và cô cũng trở lại với âm nhạc bằng một tinh thần hoàn toàn mới. Năm 2023, Vũ Thảo My tích cực xuất hiện hơn trên truyền hình, để lại dấu ấn tại "Rap Việt" mùa 3, và "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, tháng 6-2023 cô đã cho ra mắt EP For Baby, và được nhiều khán giả đón nhận. Trong EP này cô trình làng 3 ca khúc được tự sáng tác, thể hiện đáng chú ý là khả năng hát tiếng anh rất "mượt".