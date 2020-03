Cả hai bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi Tom Hanks đang ở Úc để tham gia bộ phim về cố danh ca Elvis Presley, trong vai Tom Parker - quản lý của Elvis Presley. Trong công bố, vợ chồng Tom Hanks cam kết sẽ cách ly, kiểm tra y tế theo đúng yêu cầu để bảo đảm sức khỏe và an toàn cộng đồng. Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí thế giới này.



Nam diễn viên Andy Ostroy viết: "Này Tom, con gái tôi - người hâm mộ cuồng nhiệt của anh - đã khóc hết nước mắt khi biết tin. Anh hãy mau khỏe lại nhé!". Nam diễn viên Donal Logue lên tiếng: "Tất cả những điều tốt lành sẽ đến với anh và Rita".

Khi xác định vợ chồng Tom Hanks mắc Covid-19, phim trường lập tức đóng cửa. Những người tiếp xúc gần với cả hai cũng được cách ly, tiến hành xét nghiệm. Công ty sản xuất tuyên bố phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để chống lây lan dịch bệnh. Họ không công bố có bao nhiêu người tiếp xúc cùng Tom Hanks trên trường quay suốt những ngày qua. Phát ngôn viên của Nine Network của Úc, nơi Rita Wilson trước đó đến ghi hình chương trình phỏng vấn, cho biết đã có kế hoạch đối phó và thực hiện theo hướng dẫn của chính phủ, cơ quan y tế như cho những người tiếp xúc gần xét nghiệm, cách ly 14 ngày.

Diễn viên Đại Nghĩa phát khẩu trang miễn phí để chống dịch. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đại dịch Covid-19 đã đánh một cú mạnh vào ngành giải trí thế giới. Hàng loạt sự kiện, sô diễn bị hủy, hoãn, các rạp chiếu phim ế ẩm. Với những diễn viên đang trên trường quay như Tom Hanks, việc tạm dừng toàn bộ công tác sản xuất trong thời gian dài cách ly, chữa trị sẽ khiến số tiền đầu tư dự án phim tăng đột biến. Khi Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, các chuyên gia phân tích ngành điện ảnh thế giới có thể thất thu đến 5 tỉ USD chủ yếu do doanh thu phòng vé sụt giảm vì đóng cửa rạp, khán giả ngại đến rạp. Nhưng đến nay, con số này có thể sẽ tăng nhiều lần khi trường quay không an toàn, diễn viên nhiễm bệnh, đình trệ sản xuất dẫn đến nhiều phim khó ra rạp đúng lịch dự kiến. Trước đó, đoàn phim "Nhiệm vụ bất khả thi" (phần mới) do Tom Cruise đóng chính cũng giải tán vì dịch bùng phát ở Ý. Nữ diễn viên Gal Gadot quyết định di chuyển đến trường quay bằng máy bay riêng, chấp nhận tốn kém vì không muốn nhiễm virus SARS-CoV-2, ảnh hưởng đến tiến trình quay phim.

Trong nước, các nghệ sĩ Việt cũng lao đao khi liên tục bị hủy show, các sân khấu kịch đóng cửa. Nhiều nghệ sĩ đang phải cách ly do trở về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với các ca bệnh.

Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, các nghệ sĩ đã quyên góp tiền hỗ trợ chiến dịch chống Covid-19 và lên tiếng trấn an người dân. Không ít nghệ sĩ Hàn Quốc còn hưởng ứng chiến dịch "Người chủ nhà thiện lương", giảm giá thuê để đỡ gánh nặng cho những người gặp khó vì Covid-19. Việt Nam cũng có không ít người nổi tiếng tự giác đi cách ly, truyền cảm hứng từ những câu chuyện chân tình, đầy tình người. Một số người nổi tiếng khác kêu gọi cùng nhau vượt qua dịch. Họ là những người đầy lòng tự trọng, muốn góp phần giảm bớt khó khăn và tạo ảnh hưởng tích cực đến công chúng bằng tên tuổi của mình. Nó khác xa với những cách hành xử vô tâm, vô cảm dù chỉ là trên mạng xã hội của một số ít "con sâu làm rầu nồi canh" từ những người được cho là có danh tiếng.