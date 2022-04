Cường Seven hoãn đóng phim, tập trung cho âm nhạc

Sau ca khúc "Oscar" được xem là dành cho "hội những người thất tình", tối qua, 13-4, ca sĩ - diễn viên Cường Seven lại tung ra cú hích mới với video ca nhạc "Love is blind". Bài hát mang sắc thái sôi động nhưng cũng đầy bí ẩn, kết hợp cùng cách hát phong trần của Cường Seven tạo nên những giai điệu dễ nghe.

Cường Seven với ca khúc nhạc house vui nhộn và dễ nghe

Năm 2022, Cường Seven quyết định dành trọn thời gian cho lĩnh vực âm nhạc mà anh theo đuổi. "Thời gian tới, tôi quyết định lấy house làm dòng nhạc chính, thiên về trình diễn. Tôi quan sát thấy ở Việt Nam mình chưa có nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm nhạc house, hầu hết là remix để đi diễn ở bar, club. Đây được xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và tôi sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để "cháy" cùng nó" - Cường Seven hào hứng.



Tuy khởi đầu từ một dancer nhưng ca sĩ mới là hướng mà Cường Seven theo đuổi. "Lúc trước, tôi đưa rất nhiều vũ đạo vào trong phần trình diễn của mình. Nhưng từ từ tôi nhận ra vũ đạo chỉ là một phần nhỏ trên sân khấu nên quan tâm vào giọng hát và kỹ năng làm chủ sân khấu nhiều hơn" - Cường Seven cho hay.

Cường Seven muốn được khán giả nhìn nhận là một ca sĩ chứ không phải dancer. Để đạt được điều đó, anh đã dành 10 năm để kiên trì học thanh nhạc. Mỗi một sản phẩm ra mắt khán giả, anh đều đắn đo, chỉnh sửa rất nhiều lần. Dù có triển vọng trong lĩnh vực phim ảnh nhưng Cường vẫn lựa chọn đặt nó sang một bên để chuyên tâm cho âm nhạc.

"Năm nay tôi không nhận phim, chỉ muốn tập trung cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Điện ảnh là sở thích, thấy có duyên với vai nào thì tôi nhận chứ không định hướng theo con đường diễn viên. Âm nhạc mới là thứ mà tôi theo đuổi. Tôi biết mình không phải trời sinh đã có năng khiếu âm nhạc nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chinh phục nó từng ngày" - Cường Seven thổ lộ.

"Love Is blind" của Cường Seven

Những năm gần đây, các ca sĩ lứa "gen Z" xuất hiện và dần thể hiện trong thị trường âm nhạc với những bạn trẻ đa tài. Đứng trước một thế hệ năng động và tài năng như thế nhưng Cường Seven vẫn không hề nao núng.

"Phải công nhận các bạn "gen Z" bây giờ quá giỏi, có thể tự sáng tác và sản xuất âm nhạc riêng. Nhưng tôi biết rõ ưu điểm, khuyết điểm của mình. Với tôi, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Tôi không muốn ôm đồm quá nhiều thứ, việc gì giỏi thì tôi tiếp tục phát huy, việc gì chưa giỏi thì tìm cộng sự. Tôi sẽ chọn những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ để làm việc đó thay tôi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng" - Cường Seven tin tưởng.

Cường Seven cũng hé lộ thêm về những dự án lớn mà anh đã ấp ủ cho năm 2022: "Sau MV

"Love is blind", tôi muốn tổ chức một minishow riêng vào cuối tháng 5. Tôi đi diễn nhiều rồi nhưng một show diễn mang dấu ấn cá nhân thì chưa. Lần này, tôi muốn thử sức với điều đó. Sau minishow, tôi còn dự định ra mắt một album đầu tay".