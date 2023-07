Trang Daily Mail ngày 5-7 thông tin về Johnny Depp, 60 tuổi. Hiện tại, ông đang thực hiện chuyến lưu diễn cùng ban nhạc Hollywood Vampires tại các thành phố thuộc nước Anh. Các buổi diễn sắp tới của nhóm theo lịch trình là Scarborough, Swansea, Manchester, London.

Cánh săn ảnh bắt gặp Johnny Depp di chuyển từ khách sạn tại Manchester, đến nơi đậu xe buýt lưu diễn. Dù di chuyển chậm chạp, cần sự hỗ trợ do bị thương, nhưng tinh thần ông tươi tắn, phấn chấn.

Johnny Depp bị gãy mắt cá chân

Johnny Depp bị gãy mắt cá chân do tai nạn mà theo ông là xảy ra lúc ở Liên hoan phim Cannes hoặc tại Royal Albert Hall. Bác sĩ khuyên ông tránh hoạt động mạnh, không nên di chuyển nhiều để phục hồi.

Do vậy, nam diễn viên kiêm ca sĩ đã phải hủy các đêm diễn tại thành phố New Hampshire, Massachusetts, New York ở Mỹ trong tháng 6.

Vào ngày 19-6, Johnny Depp đã tái xuất cùng Hollywood Vampires trình diễn bùng nổ trên sân khấu Lễ hội Pinkpop ở Hà Lan. Sau đó, họ di chuyển đến Bỉ để phục vụ khán giả ở Lễ hội âm nhạc Graspop Metal Meet.

Dù chưa phục hồi hoàn toàn, Johnny Depp nhiệt huyết và vui mừng khi trở lại sân khấu trình diễn. Ông tràn đầy năng lượng, phục vụ khán giả hết mình nên vẫn tiếp tục các lịch trình đã định trước đó tại Anh.

Johnny Depp tập trung cho âm nhạc kể từ khi kết thúc kiện tụng cùng vợ cũ

Sau khi kết thúc kiện tụng cùng vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp toàn tâm cho âm nhạc. Ông đã từng tổ chức sô diễn với nghệ sĩ guitar Jeff Beck ở khắp các nước châu Âu. Các kế hoạch biểu diễn cùng nhau còn dài nhưng Jeff Beck đột ngột qua đời đầu năm 2023.