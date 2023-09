Nữ diễn viên Nhung Kate hóa thân vào vai Yến trong loạt phim tiền truyện của nhân vật John Wick có tên "The Continental: From the World of John Wick" (hoặc đơn giản là "The Continental"). Phim không được đánh giá cao về chất lượng nhưng vai diễn của Nhung Kate lại được nhiều báo khen ngợi. Cô nói chuyện bằng tiếng Việt trong các phân cảnh cùng chồng Frankie và các nhân vật khác. Frankie cũng nói chuyện bằng tiếng Việt với nhân vật Yến của Nhung Kate.

Trong CNN gọi Nhung Kate là nhân vật tuyệt vời nhất trong những cái tên thú vị của phim. Yến luôn dùng nắm đấm làm đòn thoát thân ưu tiên ở mọi tình huống nguy hiểm.

Nhung Kate vào vai Yến

Cô nói tiếng Việt trong phim

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân có vai diễn khách mời trong phim "The Creator". Cô hóa thân thành nhân vật Kami xinh đẹp, nói một vài câu tiếng Việt: "Khỏi thối tiền, đi nhanh giùm đi. Bái bai!". Tuy chỉ là vai khách mời, xuất hiện không nhiều phân đoạn nhưng Ngô Thanh Vân vẫn tạo được điểm nhấn cho nhân vật, khiến khán giả nhớ đến cô chứ không phải chỉ trôi qua mờ nhạt.

Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: "Khi tham gia bất cứ dự án nào của Hollywood thì tôi luôn đổi nguồn gốc nhân vật thành người Việt. Nếu đó đã là một nhân vật Việt Nam rồi thì tôi hay thêm những yếu tố đặc trưng của Việt Nam vào các câu thoại tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng khi đã có cơ hội xuất hiện trong một dự án quốc tế thì mình luôn mong muốn tạo ấn tượng gì đó để nói cho mọi người biết mình là một người Việt Nam. Những câu thoại tiếng Việt trong "The Creator" cũng là do mình tự thêm vào".

"Đả nữ" này nói thêm đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards nhiều chi tiết xoay quanh bối cảnh và ngôn ngữ Việt Nam trong phim. Đạo diễn Gareth Edwards cho diễn viên sự tự do thể hiện vai diễn trong phạm vi nhân vật của mình.

Vì thế, Khi làm việc cùng, cô luôn cảm thấy thực sự rất thoải mái. Cả hai bàn bạc với nhau để đóng góp và chia sẻ thêm về những bối cảnh, những câu từ của Việt Nam.