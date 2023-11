Diễn viên Đình Toàn, Đại Nghĩa trong vở "Hello, ông thần"

Gửi gắm đến khán giả thông điệp quý, hãy buông bỏ ưu phiền và bi quan, ngay cả trong bệnh tật vì chính lối sống tích cực sẽ là phép lạ của cuộc sống.

Diễn viên Quang Thảo và NSƯT Mỹ Duyên trong vở "Hello, ông thần"

Đây là kịch bản "Phép lạ" đã từng công diễn từ năm 2004 cũng do đạo diễn Hùng Lâm dàn dựng. Vở đã trải qua nhiều đợt tái diễn với nhiều phiên bản khác nhau nhưng đến nay vẫn còn thu hút khán giả vì nội dung không lạc hậu với thời gian.

Lần này tái dựng phiên bản mới đạo diễn và ê kíp đã đặt tên "Hello, ông thần". Nhân vật khiến khán giả thích thú đó là ông thần, ở phiên bản năm 2004 do nghệ sĩ hài Minh Nhí thể hiện, sau đó đến NSƯT Thành Lộc và hiện nay là nghệ sĩ Đại Nghĩa.

Mỗi người đã có cách thể hiện riêng, tạo những màn tranh luận giữa ông thần với các nhân vật trong hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên cả ba nghệ sĩ đều có cách kể chuyện riêng, đầy thú vị, mà với bảng dựng mới, Đại Nghĩa đã phát triển thêm nhiều mảng hài gắn với đời sống thực tế, anh giỏi trong cách cập nhật sự kiện thời sự để đưa vào kịch từ đó cuốn hút người xem.

Diễn viên Đông Hải, Đại Nghĩa, Đình Toàn trong vở "Hello, ông thần"

Câu chuyện kể về hai chàng trai bị khối u trong não, một người vội vã sống gấp để hoàn thành cho xong phần việc cuộc đời, chàng trai kia cũng chọn cách sống gấp nhưng lại thích hưởng thụ.

Chuyện "Hello, ông thần" vì thế cứ mới mẻ vì được kể trong tình huống dí dỏm và được thần thoại hóa khi trong mỗi chúng ta đều có sự hiện diện của một đấng tâm linh nào đó, mà ở đây ông thần - vừa có thể mang lại điều may mắn, vừa có thể khiến họ đau đớn trước những điều không may.

Thông điệp kịch khiến người xem dâng trào cảm xúc, vì chàng trai ham sống để làm việc thiện phải đứng trước sự tuyệt vọng của bản thân.

Nghệ sĩ Diệu Đức và Đại Nghĩa trong vở "Hello, ông thần"

Khi khối u chính là những gì tiêu cực nhất của cuộc sống cứ hành hạ anh, nhưng anh vẫn yêu đời, ham cống hiến, để rồi chính ông thần cũng phải đau đầu vắt óc cân nhắc để ban cho anh phép lạ mà sống.

Cuối cùng, khán giả sẽ nhẹ nhõm vì chính thần cũng phải chịu thua lòng thiện của con người. Nguồn cơn của phép lạ từ câu chào ông thần - chính là phương châm sống đúng nghĩa của con người.

Một cảnh trong vở trong vở "Hello, ông thần"

Ở bảng dựng mới này, đạo diễn Hùng Lâm đã dành đất diễn cho dàn diễn viên trẻ, đều tay và nhiều nét chấm phá mới, cùng tạo cho vở diễn cảm xúc thăng hoa bởi phần âm nhạc rất dạt dào tình cảm, giúp cho diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ thêm thăng hoa.

Ngoài hai nghệ sĩ Đại Nghĩa, Đình Toàn, vở còn có sự tham gia của: Nghệ sĩ Diệu Đức, NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Hòa Hiệp, Quang Thảo, Đông Hải, Việt Trang, Trúc My, Quách Bình, Thiên Trang…